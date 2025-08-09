ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шарън Стоун печели повече пари от моделство, отколкото от филми

Шарън Стоун Снимка: Instagram/sharonstone

Филмовата легенда Шарън Стоун печели повече пари от моделство, отколкото от филмовите й роли. Това споделя самата тя в интервю за Business insider, предава Fox News. 

„Все още съм модел и днес печеля повече пари от моделството, отколкото от филмите", споделя 67-годишната актриса. „Все още съм една от най-възрастните жени, които редовно работят като модели днес. Много, много съм благодарна, че все още мога да го правя", обяснява Стоун. 

Тя започва кариерата си като успешен модел, преди да се насочи към киното. Въпреки участието в редица култови филми като "Първичен инстинкт" и "Казино" актрисата признава, че след като претърпява инсулт през 2001 г., е била финансово разорена.

„Имах спестени 18 милиона долара благодарение на успеха си. Но когато проверих банковата си сметка, всичко беше изчезнало", споделя тя. „Хладилникът ми, телефонът ми – всичко беше на името на други хора".

Стоун е била сравнително неизвестна при участието си в  „Първичен инстинкт" през 1992 г. Дори споделя, че е спечелила сравнително малко от филма.

„В договора си записах, че мога да задържа костюмите", разказа тя пред InStyle през 2022 г. „Хората ме мислеха за луда, но истината е, че не получавах много пари в сравнение с колегата ми, който бе мъж. Аз спечелих 500 000 долара, а Майкъл (Дъглас) – 14 милиона. Затова да си  задържа костюмите ми беше много умно решение", разказва актрисата.

