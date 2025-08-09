Пи Диди се завръща на сцената след освобождаването от затвора

Шон "Диди" Комбс се стреми да бъде хедлайнер на Madison Square Garden. Марк Агнифило, главният адвокат на 55-годишния музикален магнат, заяви пред CBS Mornings, че изпълнителят е насочил поглед към нюйоркската арена за своя концерт за завръщане.

"Той ще се върне в Madison Square Garden и аз казах, че ще бъда там", заяви адвокатът пред Джерика Дънкан. Той допълни още, че Пи Диди му е казал, че иска "да се върне при майка си и хората, които го обичат и им липсва". Адвокатът добави: "Мисля, че иска да излезе от затвора, да възстанови любяща, настояща връзка с всичките си седем деца."

Дънкан попита адвоката: "Значи е говорил с вас за завръщане в музиката?", на което Агнифило отговори: "Не, честно казано, но каза, че ще се завърне в Madison Square Garden".

Разговорите за бъдещето на рапъра идват на фона на новината, че неговият правен екип е бил във връзка с администрацията на президента Доналд Тръмп относно потенциалното му помилване. Друг член на правния екип на Диди, Никол Уестморланд, каза, че клиентът й остава "много обнадежден човек" и е оптимистично настроен, че Тръмп, с когото са близки от десетилетия, ще удовлетвори молбата му, пише дир.бг.

Тръмп говори с Newsmax наскоро за перспективите си да помилва Диди. "Той беше по същество някак си полуневинен", каза президентът. "Не знам какво правят, че той все още е в затвора. Той празнуваше победа, но предполагам, че не е била чак толкова добра победа."

За дългогодишната им връзка Тръмп добави: "Бях много приятелски настроен към него, разбирахме се чудесно, изглежда като приятен човек, не го познавах добре." Преди това Тръмп зае уклончива позиция, когато беше попитан за перспективите му да помилва Диди. "Никой не е питал, но знам, че хората мислят за това", каза президентът пред репортери на среща в Овалния кабинет. "Не съм го виждал, не съм говорил с него от години."

Диди беше оправдан по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация и рекет в наказателния си процес в Ню Йорк миналия месец. Артистът беше осъден във връзка с нарушения на федералното законодателство за проституция и само преди дни му беше отказано освобождаване под гаранция, но има насрочено изслушване за 3 октомври, което би могло да послужи като канал за потенциално помилване.