Филмът Dead To Rights беше представен в Канада

На 7 август китайският хитов филм Dead To Rights беше официално представен в кината на Отава, Торонто и Ванкувър. На премиерата във Ванкувър присъстваха над 300 души, включително изпълняващият длъжността генерален консул на Китай във Ванкувър Дзън Джъ, представители на Генералното консулство на Китай в града, членове на различни китайски организации и китайци, живеещи в чужбина.

Китайският генерален консул подчерта, че помненето на опита и уроците на историята не означава да се удължава омразата, а да се учим от историята, да я уважаваме и да поддържаме мира.

Освен това филмът ще бъде представен и в Саскатун и Калгари на 10 и 11 август. На 15 август пък филмът ще бъде показван и по киносалоните на другите по-големи градове в Канада.