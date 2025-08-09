Певицата Михаела Маринова се сгоди.

„Супер щастлива съм, че това ми се случи. За сватба още нямаме дата. Има толкова много неща, върху които сме се фокусирали. Искаме да се насладим на всяка секунда заедно", разказа Маринова пред Нова тв.

„Преди известно време с приятели седнахме и размишлявахме за нещата, които се случват. Спомних си за Михаела, която беше на 16, а сега съм на 27 и празнувам 10 години на сцена", сподели изпълнителката.

„Най-голямото предизвикателство през тези 10 години беше да запася и съхраня ядрото си. Исках да остана вярна на истината, която е важна за мен", добави още певицата.

Маринова сподели и за предстоящия концерт, който подготвя през месец септември. „С този концерт ще отпразнувам моята годишнина на музикалната сцена. Поканила съм специални гости, които по пътя на музиката са ми подавали многократно ръка и нямам търпение за всичко, което предстои", каза още певицата.