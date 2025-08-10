Димитър Кабаков: Ужасно съжалявам за смъртта на Юрий Бутусов, имахме планове

"Много, много съжалявам затова, че Юрий Бутусов се удави в Созопол. Колегата ни Роман Должански ми каза, той самият е в Корфу на почивка и много се изненадах, когато ми го съобщи. Явно е станало преди часове".

Това каза режисьорът и бивш директор на ДКТ "Иван Радоев" в Плевенския драматичен театър - Димитър Кабаков за кончината на популярния руски режисьор Юрий Бутусов.

Руският режисьор се е удавил по време на отпуск в България в Созопол, съобщиха и руските медии. За смъртта на Бутусов съобщи и актрисата Варвара Шмикова. Информацията бе потвърдена от директора на театър "Вахтангов" Кирил Крок.

"Той имаше уъркшоп при нас и подготвихме документите му чрез процедура да дойде на щат в Плевенския театър. Но тази процедура, заради визовите особености, продължава около шест месеца и тя трябваше да приключи малко след Нова година. Тя се стартира и през есента щяхме да работим заедно. За съжаление, Господ е имал други планове", допълни още Кабаков.

Самият той вече не е директор, тъй като министърът на културата Мариан Бачев го уволни дисциплинарно на 21 юли, тази година. За временно изпълняващ длъжността директор е назначен режисьорът Богдан Петканин - до провеждане на конкурс.

"Разбира се, че ще обжалвам заповедта на министъра на културата по съдебен път, но това предстои, тъй като адвокатите ми са в отпуск. Все пак няма да оставя така нещата", каза Кабаков.

По думите му, той още не е получил документите за неговото отстраняване.

"Рано е за повече коментари, но от министерството явно не са много бързи с придвижването на документите. Но всичко тепърва предстои", каза още Кабаков.

Димитър Кабаков встъпи в длъжност като директор на Драматично-куклен театър "Иван Радоев" в Плевен на 4 май 2022 г., след като предшественикът му - Васил Василев, спечели конкурса за ръководния пост в Народния театър "Иван Вазов" и освободи мястото в Плевен. Кабаков беше временно изпълняващ длъжността директор до обявяване на конкурс от Министерството на културата, който той спечели в началото на декември същата година.

Кабаков е един от най-успешните представители на съвременната българска драматургия. Той е и талантлив поет, драматург, режисьор и продуцент, който отдавна е спечелил признанието и вниманието на критиката и публиката.