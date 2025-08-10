Червените рокли на Валентино греят в изложба в центъра на Рим (Снимки)

Ако идвате в Рим в периода до 30 октомври, не може да пропуснете изложбата на Валентино, която грее в червено. Тя беше открита още на 25 май до седалището на компанията на италианския моден дизайнер. В експозицията са показани 50 рокли СНИМКА: Виолина Христова

PM23 (от адреса Piazza Mignanelli 23) е не просто изложбено пространство, а културна сцена, създадена от фондацията „Валентино Гаравани и Джанкарло Джамети" с амбицията да бъде място за среща между изкуство, мода и съвременно мислене. Експонатите са като скулптури в движения СНИМКА: Виолина Христова

Разположенo на две крачки от Испанския площад, PM23 отвори врати с експозиция, която превръща най-разпознаваемия моден цвят в историята Rosso Valentino, или червено Валентино, в герой на дълбоко визуално и емоционално пътешествие. Част от роклите СНИМКА: Виолина Христова

Този нюанс на червеното не е ягода, не е корал, не е пурпур. Rosso Valentino е лакова, наситена и сияеща емоция, уловена за първи път от младия Валентино Гаравани в операта. Там, сред публиката, проблясва фигурата на жена, облечена в червено — и с нея се ражда легендата. „Жена, облечена в червено, е като образът на героиня", ще каже по-късно дизайнерът. Част от роклите СНИМКА: Виолина Христова

От роклята Fiesta през 1959 г. до прощалното ревю през 2008 г., всяка колекция на Валентино съдържа поне един червен модел, но не като повторение, а като подпис. Това е символ на сила, страст, изтънченост и вечна елегантност. Част от роклите СНИМКА: Виолина Христова

Изложбата „Orizzonti /Rosso" (Хоризонти/Червено) превежда посетителя през 80 изключителни произведения – 50 рокли икони и 30 творби на съвременното и модерно изкуство, включително от Уорхол, Бейкън, Баския, Ротко, Пикасо, Буржоа, както и италиански майстори като Бури, Фонтана, Скифано. Част от роклите СНИМКА: Виолина Христова

Под кураторството на Памела Голбин, Анна Колива и Микеле Колазуоно, изложбата разгръща многопластов свят, в който червеното е не просто цвят, а жива материя, която се променя, събужда спомени и предизвиква въображението.

Изложените рокли на Валентино са като скулптури в движение. Те са вариации на емблематичната форма "пясъчен часовник" и имперски силуети, вдъхновени от исторически кринолини. Едновременно класически и футуристични, те съчетават архитектурна строгост с поетична лекота.

В крайната част на експозицията 24 рокли въвеждат зрителя в онова, което кураторите наричат "мечтателен хоризонт", където минало, настояще и бъдеще се преливат. Светлината и формата играят водеща роля в инсталацията на Тома Паке — артист, който съчетава фотография и живопис, за да обгърне моделите на Валентино в променяща се аура от цветове и нюанси.

Още по време на откриването Джанкарло Джамети разказа любопитен анекдот:

„Анди Уорхол направи четири портрета на Валентино. Мислехме, че са подарък, но се оказа, че всички са за продан. Купихме два — един в червено и един в синьо. Повече не можехме да си позволим."

Днес червеният портрет на Уорхол е част от изложбата — и не просто артефакт, а спомен за една епоха, в която мода и поп арт се преплитат в неподражаем стил.