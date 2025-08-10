Режисьорът Стилиян Иванов снима документален филм с най-голямата руска кинокомпания “Мосфилм”

Най-голямата руска кинокомпания "Мосфилм" застава зад най-новия документален филм на режисьора Стилиян Иванов "Спартак".

Лентата ще хвърли нова светлина върху обвития с легенди образ на именития гладиатор, оглавил най-голямото робско въстание в Рим. Снимките вече започнаха в района на Сандански, откъдето произхожда гладиаторът, и античната агора на град Атина.

Идеята на режисьора е да покаже образа на Спартак не с възстановки на гладиаторски битки, а с откъси от едноименния балет на Арам Хачатурян, който "Мосфилм" засне под хореографията на Юрий Григорович с артистите на Болшой театр.

Екипът на филма ще обиколи почти цяла Европа в търсене на исторически документи и митове за Спартак. Стилиян Иванов е известен в Русия след представянето на филмите му "Траките" и "Орфей" в кинозалата на Националния исторически музей, разположен на Червения площад.