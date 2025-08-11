Градинари за пример - на кого му е по-едър и червен доматът

Кметът на Враца се грижи за разсада в
кабинета си, сега се радва на гиганти
Градинарството е новият лукс – символ на спокойствие, връщане към природата и здравословен живот. В тази тенденция са убедени и някои от известните българи, които с гордост показват какво произвеждат с толкова труд през лятото.
Кметът на Враца Калин Каменов за поредна година се похвали с доматите гиганти, за които се грижи заедно със сина си. Врачански розов гигант с тегло 1,100. Посаден в началото на март от Васето, отгледан до разсад в кабинета на баща му и пораснал в градината на баба му под надзора на дядо му! Няма нищо по-вкусно от екологичното собствено производство!, пише кметът във фейсбук. Тази година обаче не бие рекорда си за най-голям домат - през 2022 г. показа 1,700 кг.
По традиция актрисата Катето Евтро също се похвали с реколтата си това лято. Тя е известна градинарка, като в двора си отглежда домати, ягоди, кайсии и различни подправки. Още в началото на лятото обаче се оплака, че всички са заети и няма кой да ѝ помага. Въпреки това сама се е справила отлично с отглеждането на зеленчуците.
Не със собствено производство, а с пълна кошница домати, отгледани от майка ѝ, се снима и бившата председателка на БСП Корнелия Нинова. “Това са най-хубавите домати - български сорт, вкусни, чисти ог ГМО, домашни”, казва във видеото тя.
А за отглеждането на най-вкусните домати помага и изкуственият интелект. Много градинари вече ползват Chat GPT за съвети. Пакетче суха мая със захар например помага на доматите да растат, а за да са сладки, трябва малко да се посолят, когато започнат да зреят.