Ема Томпсън: Тръмп ме покани на среща през 1998 г.

Актрисата Ема Томпсън разкри, че настоящият президент на САЩ Доналд Тръмп веднъж я е поканил на среща.

Пред публиката на филмовия фестивал в Локарно, Швейцария, носителката на „Оскар" разказа тази необичайна история. Беше 1998 г., а Томпсън беше в трейлъра си по време на снимки на „Първични цветове", когато телефонът звънна.

„Беше Доналд Тръмп. Той каза: „Здравейте, аз съм Доналд Тръмп". Помислих, че е шега и попитах: „С какво мога да ви помогна?" Може би се нуждаеше от указания от някого", спомни си тя.

„Тогава той каза: „Бих искал да дойдеш и да отседнеш в едно от моите красиви места. Може би да вечеряме заедно". Аз отговорих: „Е, това е много мило. Много ти благодаря. Ще ти се обадя", добави актрисата.

И Томпсън, и Тръмп бяха необвързани по това време. Президентът току-що се беше разделил с втората си съпруга Марла Мейпълс, а разводът на Томпсън с Кенет Брана беше потвърден точно същия ден.

Тя отбеляза този странен факт и добави: „Осъзнах, че разводът ми бе финализиран точно същия ден. Сигурно той има хора, които търсят хубава разведена жена, която да вземe под ръка. И той е намерил номера ми в трейлъра ми. Искам да кажа, това е преследване".

Томпсън, която е дългогодишен поддръжник на Лейбъристката партия и определено не е фен на Тръмп, се пошегува: „Можех да изляза на среща с Доналд Тръмп и тогава щях да имам история за разказване", пише БГНЕС.