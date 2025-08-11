Откриха античен гроб при ремонта на северната сграда на Художествената академия

В процеса на строително-ремонтните дейности на северната сграда на Националната художествена академия (НХА) откъм столичната ул. „Оборище" е регистриран античен тегулен гроб – част от Източния некорпол на Антична Сердика, съобщиха от висшето училище. Работата на терен започва от днес, 11 август, като разкопките ще обхванат цялата площ, предвидена в проекта за ремонт и обновяване на северното крило на НХА.

Оттам отбелязват, че ядрото на античния гроб, покрит с римски керемиди, е разположено под и около базиликата „Св. София" и е в източна посока през целия площад около храм-паметника „Св. Александър Невски", достигайки днешния парк „Заимов". Археологическит проучвания започват още в самия край на ХІХ в., като са документирани гробни съоръжения, покриващи всички известни типове в античността (от II до нач. на V век)– обикновени ямни вкопавания, гробове с плоски, двускатни тегулни покрития, цистови и зидани градежи и сводови гробници, отбелязват от НХА.

Откритието е в резултат на извършеното предварително археологическо наблюдение, което предхожда предстоящото пълно археологическо проучване на базата на договор между НХА и Регионален исторически музей – София. Ръководител на разкопките ще бъде Елена Николова, а зам.- ръководител д-р Александър Станев, археолози към РИМ-София, уточняват от екипа на академията, цитирани от БТА.