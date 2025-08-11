Принц Хари обмисля да създаде нова благотворителна организация

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Британският принц Хари обмисля да създаде нова хуманитарна благотворителна организация на фона на широко огласения скандал, който го накара да напусне организацията Sentebale, съобщи Пи Ей Мидия/ДПА, позовавайки се на говорител.

Хари се оттегли като патрон на благотворителната организация през март в подкрепа на членовете на управителния съвет. Те подадоха оставка в знак на несъгласие с председателката на борда Софи Чандаука, която по-рано отправи обвинения в тормоз срещу херцога на Съсекс.

Благотворителната организация работи в Ботсвана и Лесото в подкрепа на здравето и благосъстоянието на младите хора, особено на тези с ХИВ и СПИН.

Принц Сийсо от Лесото, който заедно с принц Хари основа Sentebale през 2006 г. в чест на принцеса Даяна, също се оттегли като патрон на благотворителната организация.

Миналата седмица Комисията по благотворителността публикува доклад за инцидента, в който отправи критики към всички замесени страни заради това, че са направили публично достояние последствията от спора с интервюта и изявления, но словесната война продължава.

Източник каза по-рано, че в емоционален план скандалът е бил "абсолютно опустошителен" за принц Хари.

Говорител на херцога на Съсекс посочи, че той остава абсолютно ангажиран да продължи работата, която е започнал преди близо 20 години, подкрепяйки децата и младите хора в Лесото и Ботсвана, пише БТА.

Все още не е взето решение под каква форма ще бъде тази подкрепа. Сред възможните варианти са основаването на нова благотворителна организация или работа в подкрепа на вече съществуващи благотворителни организации, действащи в същия сектор в региона.

Регулаторният орган за благотворителните организации посочи, че не е намерил доказателства за системен тормоз в благотворителната организация, но призна, че някои от участниците са имали "силно усещане за лошо отношение".