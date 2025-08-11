Защо Хари и Уилям не наследиха дома, в който е израснала принцеса Даяна?

След смъртта на принцеса Даяна, принцовете Уилям и Хари наследяват по-голямата част от нейното имущество на стойност около 13 милиона паунда – бижута, лични вещи и пари. Сумата е вложена в тръстове и инвестиции и нараства до над 20 милиона паунда, когато навършват пълнолетие.

Едно важно семейно наследство обаче не е било част от това – имението Алторп в графство Нортхемптъншър, където Даяна е израснала и е погребана. Имението, оценявано на около 100 милиона паунда и с площ 5 463 хектара, е собственост на рода Спенсър вече над 500 години, пише "Дейли мейл".

По силата на вековната практика мъжка примогенитура (наследяване от най-големия син), Алторп няма да премине към Уилям или Хари, а към техния братовчед Луис Спенсър – виконт Алторп и син на Чарлз Спенсър, братът на Даяна, и първата му съпруга Виктория Локууд. Въпреки че Луис има по-голяма сестра, лейди Кити Спенсър, традицията изисква имотът и титлата да се предадат на най-големия син.

Практиката често е критикувана, включително от бившите премиери Дейвид Камерън и Борис Джонсън, но граф Спенсър я защитава, като твърди, че така се запазват историческите имоти цели, без да се раздробяват между наследници.

Луис, който е израснал главно в Южна Африка заедно със сестрите си, поддържа близки отношения с тях. През 2021 г. дори е извел по пътеката на сватбата по-голямата си сестра Кити, тъй като баща им не присъства на церемонията.