ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Увеличава се броят та заразените с коронавирус в у...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21087310 www.24chasa.bg

Захари Бахаров, когото всички чакат в “Под прикритие”

1064
Захари Бахаров е носител на най-големите театрални отличия у нас

Той започва да се занимава с театър случайно, докато е ученик в гимназията. А днес, когато навършва 45 г., е изиграл толкова значими роли, за които мнозина могат само да мечтаят. Захари Бахаров е носител на най-големите театрални отличия у нас, участвал е в десетки успешни филми и сериали. Съвсем скоро ще се завърне и към ролята си на Иво Андонов в продължението на “Под прикритие”. Но сред безспорните му успехи е проектът “Поетите”, благодарение на който заедно с любими свои колеги припомни на зрителите колко хубава поезия имаме.

От “24 часа” - честит празник!

Захари Бахаров е носител на най-големите театрални отличия у нас

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)