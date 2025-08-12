Захари Бахаров, когото всички чакат в “Под прикритие”

Той започва да се занимава с театър случайно, докато е ученик в гимназията. А днес, когато навършва 45 г., е изиграл толкова значими роли, за които мнозина могат само да мечтаят. Захари Бахаров е носител на най-големите театрални отличия у нас, участвал е в десетки успешни филми и сериали. Съвсем скоро ще се завърне и към ролята си на Иво Андонов в продължението на “Под прикритие”. Но сред безспорните му успехи е проектът “Поетите”, благодарение на който заедно с любими свои колеги припомни на зрителите колко хубава поезия имаме.

От “24 часа” - честит празник!