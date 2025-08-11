Филип Киркоров вечеря с Катя и Здравко от "Ритон" преди почивката си в Крит (Видео)

Филип Киркоров вечеря с Катя и Здравко от “Ритон” в столичен ресторант миналия ден. Руската звезда с български корени беше у нас само за няколко часа, на път за Крит, където има къща. По време на престоя си в София Киркоров се видя със звездното семейство, с което са приятели вече почти половин век, както сам написа в профила си във фейсбук. Публикува и снимки от срещата им, добавяйки, че благодарение на тях в неговия репертоар са се появили песни като “Кармен”, “Не смотри ты на часы”, “Днем и ночью”, както и “Джалма” и “Мечта”, които изпълнява заедно с Маша Распутин.

Дует “Ритон” също пуснаха кадри от срещата и добавиха: “Няколко часа преди полета, с Филип Киркоров - верен и много скъп наш приятел. Политическите пристрастия са невъзможни, когато господства силно приятелство и дълбоко уважение! Обичаме те, приятелю!”. “Говорихме си дълго, припомняхме си различни случки и се смяхме много, както винаги”, каза Катя и добави, че техните песни, които той споменава, са от 80-те години. “Той ги направи с руски текстове, станаха огромни хитове”, каза още тя.

Съвсем скоро дует “Ритон” стартира втората част от турнето си. “Концертите ни са абсолютно на живо с бенд и вокална група, не с плейбек и бутафорна група, която се прави, че свири”, каза Катя. На 11 септември ще пеят в Летен театър във Велико Търново, на 25-и ще бъдат в Габрово в Спортна зала “Орловец”, на 1 октомври ще са в Пазарджик в Спортна зала “Васил Левски” и на рождения ден на Здравко - 20 януари догодина, ще бъде концертът им в зала 1 на НДК.