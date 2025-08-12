ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Не го пускали по радиото - на концерт Любо Киров р...

Не го пускали по радиото - на концерт Любо Киров размаха конфигурация от три пръста с преобладаващ среден

В мрежата го охулиха, че използва нецензурни думи и жестове пред деца

Любо Киров наруга радиостанциите и размаха средни пръсти по време на концерт, на който присъстват и много деца. Случката се разиграва на сцена на голяма поляна, а видеото с нея бързо се завъртя в социалните мрежи.

Радиостанциите решиха, че аз съм вече много възрастен и няма да ме излъчват. Не изглеждам много добре визуално в ефир, искат някакви млади хора по потници, разбирате ли. Знаете ли какво... и показа средни пръсти. Радиостанциите никога не са диктували вкуса на населението и няма и да го направят. Все по-зле ще става. Благодаря ви, че ние можем да се съберем на всяка една поляна, която си пожелаем, и да имаме повече слушатели, отколкото шибаната радиостанция, каза Любо Киров пред няколко хиляди души.

Видеото с изцепката му веднага предизвика многобройни коментари. Потребителите са възмутени, че размахването на конфигурацията от три пръста с преобладаващ среден е станало пред много деца. Други коментират, че всъщност Любо Киров е един от изпълнителите, чиито песни най-много се въртят в ефира. “Да, бе, да, чешмата да пусна, слушам Любо”, “Дори и чалга радиото го върти”, “Тежка криза на средната възраст”, гласят постове.

“24 часа” потърси Любо Киров за коментар, но до редакционното приключване на броя певецът не отговори на обажданията ни.

