Античен гроб разкрит при ремонта на Художествената академия (Обзор)

Античен гроб, част от Източния некропол на Сердика, откриха по време на ремонта на новото северно крило на Националната художествена академия. Той е откъм улица “Оборище” и започна преди седмици.

Според съобщението на академията става дума за тегулен гроб - покрит с римски керемиди. Известно е, че ядрото на източния некропол на антична Сердика е разположено под и около базиликата “Св. София”, а в източна посока - под целия площад около катедралата “Св. Александър Невски”, като стига чак до парка “Заимов”.

Проучвания на античния погребален комплекс започват още в края на ХIХ в., документирани са гробни съоръжения от всички известни типове за периода между II и началото на V век - от обикновени ямни вкопавания до зидани градежи и сводови гробници. И тъй като в района подобни находки са очаквани, е извършено предварително археологическо наблюдение.

Предстои и пълно археологическо проучване на базата на договор между НХА и Регионалния исторически музей - София, съобщиха от ръководството на академията. Работата на терен стартира на 11 август, разкопките ще бъдат ръководени от археолозите на музея Елена Николова и д-р Александър Станев. Те ще обхванат цялата площ, предвидена в проекта за ремонт и обновяване на северното крило. Визуализация на бъдещето ново северно крило на академията

Това обаче няма да замрази ремонта на НХА. Той е на стойност почти 16 млн. лв. и по план трябва да приключи през май 2027 г. Визията предизвика полемики, но спечелилият още преди 20 г. проект на арх. Стефан Добрев отдавна е изменен.

“Заедно със специалистите от Историческия музей проверяваме основите на сградата, която искаме да укрепим. Няма да я събаряме”, подчерта ректорът проф. Георги Янков.

“Копае се на ръка, за да се види дали има нещо ценно. То ще бъде съхранено. Ремонтът продължава”, обясни той.

На мястото на бараката, където имаше заведение, ще има нов корпус, огледален на частта, която е към бул. “Васил Левски”, разказа още професорът. При реновацията на северното крило ще се запазят носещите стени и функционалното разпределение на основната сграда, тя няма да е по-висока от съществуващата. Прозорците ще се пренесат със същата големина, ще се запази и отличителното стълбище от 1908 г., което художниците много ценят. Но поради архитектурната му стойност ще бъде изведено от експлоатация и обособено като затворена експозиционна площ. А в близост във вътрешния двор ще има ново стълбище и нов централен вход за крилото.

В сградата пак ще има ателиета, ще се усвои обаче и подпокривното пространство, а към нея ще бъде направена пристройка - новият корпус откъм “Св. Александър Невски”.

Сега заради разкопките няма да се бърза непременно да се спазят сроковете, обясни още ректорът пред “24 часа”. “Ние сме хора на изкуството и уважаваме историята, но гледаме и с очи към бъдещето - да направим съвременна сграда, която да отговаря на всички необходими критерии”, каза проф. Янков.

