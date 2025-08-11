Netflix се отдръпва от Хари и Меган с нова неизгодна сделка

Херцогът и херцогинята на Съсекс подписаха нов многогодишен договор за филмови и телевизионни проекти с Netflix. Той е по-неизгоден от предишния им договор.

Новите проекти на двойката ще включват втори сезон на лайфстайл шоуто на херцогинята With Love, Meghan по-късно този месец, както и коледно специално издание през декември.

Меган и Хари работят и по Masaka Kids, A Rhythm Within. Това е документален филм за сираците в Уганда. В процес на активно развитие са и други проекти с Netflix, които обхващат различни жанрове, включително адаптация на романтичния роман Meet Me At The Lake.

Netflix вече пусна първата серия на With Love, Meghan, както и Polo, Heart of Invictus, Live to Lead и сензационния документален филм на двойката Harry & Meghan, а също така е бизнес партньор на лайфстайл бранда на Меган - As Ever.

Преди пет години Хари и Меган сключиха изгоден договор с Netflix, чиято стойност се оценява на 100 милиона долара (74 милиона лири), след като напуснаха кралското семейство през 2020 г. Подновеният договор беше описан от тях като разширяване на творческото им партньорство чрез Archewell Productions.

Но според източник, запознат с договора, новите условия са по-неизгодни за Хари и Меган от предишния им договор и означават, че Netflix отслабва връзките си с двойката.

"Те са застреляли златната кокошка на 2020 г. Това сега означава повече "ще ви се обадим", отколкото е "ето чековата книжка", каза пред "Дейли мейл" водещият публицист Марк Борковски.

Това такъв тип сделка, че Netflix няма задължение да финансира всяка прищявка на Хари и Меган.

Netflix заяви, че филмът Harry & Meghan, излязъл през декември 2022 г., е бил огромен успех с общо 23,4 милиона гледания, което го прави най-гледания документален филм за първите четири дни от излизането му и го поставя в Топ 10 на телевизионните програми в 85 страни.

Но With Love, Meghan не успя да се класира в топ 10 на Netflix – нито дори в топ 300, тъй като засега заема 383-то място в класацията на стрийминг гиганта за 2025 г. с едва 5,3 милиона зрители по целия свят от първото си излъчване през март.

"Гордеем се, че увеличаваме партньорството си с Netflix и разширяваме съвместната си работа, за да включим марката As ever. Съпругът ми и аз се чувстваме вдъхновени от нашите партньори, които работят в тясно сътрудничество с нас и екипа на Archewell Productions, за да създават обмислено съдържание в различни жанрове, което резонира в световен мащаб и отразява нашата обща визия", посочи Меган.

"Хари и Меган са влиятелни личности, чиито истории резонират с публиката навсякъде", посочи Бела Баджария, главен директор по съдържанието на Netflix.

Реакцията към тяхната работа говори сама за себе си. Harry & Meghan даде на зрителите интимен поглед към живота им и бързо се превърна в една от най-гледаните ни документални поредици.

.