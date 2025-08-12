ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

92-годишен хвърли 19 200 лв. през прозореца си в Д...

Времето София 27° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21089770 www.24chasa.bg

Невидимите брънки, които определят битието ни – в новия сборник на Хакан Гюндай „Брънки“

964
Новата книга на Хакан Гюндай „Брънки"

Новата книга на Хакан Гюндай „Брънки" (излиза с логото на Книгоиздателска къща „ТРУД")) събира негови разкази и текстове, публикувани в различни медии – печатни и социални. В своеобразната компилация от „писания" той хладнокръвно поглежда към живота, чиято ирония деликатно плъзга камъни върху него и към всичко, което го запълва.

Хакан Гюндай дебютира на литературната сцена през 2020 г. с първия си роман „Киняс и Кайра". Той прави смела крачка в турската литература, нарушавайки съществуващите наративи и разтърсвайки културния живот със смелостта си. Той лично издълбава етикета „ъндърграунд литература", който лесно може да залепи с перото върху произведенията си. Но книгите на Гюндай съдържат много повече от само „ъндърграунд". Въпреки че посочва най-лошото в нас и днешния живот без морал, това, което всъщност показва на читателя, е доброто, каквото и където да е то.

Тъй като това е случаят с романите му, не би се очаквало Хакан Гюндай да се отклони от идеите си в кратките си разкази или в текстовете, които дори не могат да бъдат категоризирани. „Брънки" е селекция от такива разкази и текстове: „Не съм разказвал тази история на никого... Кайра извърши първото си убийство с възглавница. Той беше 93-годишен парализиран мъж. Но да бъде парализиран не беше достатъчно. Кайра го изчака да заспи. Кайра удуши парализиран мъж в съня му. После се обърна, за да ме погледне. Каза: „Не усетих нищо". Каза: „Не усещам нищо". Каза: „Никога няма да усетя нищо".
Книгата излиза на български език с помощта на Програма за преводи „ТЕДА" към Министерство на културата на Република Турция в блестящия превод на Елен Кирчева.

Кой е ХАКАН ГЮНДАЙ?

Хакан Гюндай е роден на остров Родос на 29 май 1976 г. Първият му роман Киняс и Кайра (2000) е посрещнат с интерес от литературната общност и произведенията му, създали собствен кръг читатели, са публикувани от издателство Доган Китап: Заргана (2002), Киняс и Кайра (2003), Копеле (2003), Дорник (2005), Уволнение (2007), Загуба (2009), Малко (2011), Повече (2013), Замир (2011).

През 2015 г. романът му "Повече" е удостоен с престижната френска литературна награда Médicis за най-добър чуждоезичен роман. През 2022 г. Гюндай получава международната награда "Херман Хесе" за цялостно творчество.

БРЪНКИ
Хакан Гюндай
Стр. 192
Цена 9.20 евро/18.00 лв.

Новата книга на Хакан Гюндай „Брънки"
Хакан Гюндай
Новата книга на Хакан Гюндай „Брънки"
Хакан Гюндай
Новата книга на Хакан Гюндай „Брънки"
Хакан Гюндай

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)