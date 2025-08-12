Невидимите брънки, които определят битието ни – в новия сборник на Хакан Гюндай „Брънки“

Новата книга на Хакан Гюндай „Брънки" (излиза с логото на Книгоиздателска къща „ТРУД")) събира негови разкази и текстове, публикувани в различни медии – печатни и социални. В своеобразната компилация от „писания" той хладнокръвно поглежда към живота, чиято ирония деликатно плъзга камъни върху него и към всичко, което го запълва.

Хакан Гюндай дебютира на литературната сцена през 2020 г. с първия си роман „Киняс и Кайра". Той прави смела крачка в турската литература, нарушавайки съществуващите наративи и разтърсвайки културния живот със смелостта си. Той лично издълбава етикета „ъндърграунд литература", който лесно може да залепи с перото върху произведенията си. Но книгите на Гюндай съдържат много повече от само „ъндърграунд". Въпреки че посочва най-лошото в нас и днешния живот без морал, това, което всъщност показва на читателя, е доброто, каквото и където да е то.

Тъй като това е случаят с романите му, не би се очаквало Хакан Гюндай да се отклони от идеите си в кратките си разкази или в текстовете, които дори не могат да бъдат категоризирани. „Брънки" е селекция от такива разкази и текстове: „Не съм разказвал тази история на никого... Кайра извърши първото си убийство с възглавница. Той беше 93-годишен парализиран мъж. Но да бъде парализиран не беше достатъчно. Кайра го изчака да заспи. Кайра удуши парализиран мъж в съня му. После се обърна, за да ме погледне. Каза: „Не усетих нищо". Каза: „Не усещам нищо". Каза: „Никога няма да усетя нищо".

Книгата излиза на български език с помощта на Програма за преводи „ТЕДА" към Министерство на културата на Република Турция в блестящия превод на Елен Кирчева.

Кой е ХАКАН ГЮНДАЙ?

Хакан Гюндай е роден на остров Родос на 29 май 1976 г. Първият му роман Киняс и Кайра (2000) е посрещнат с интерес от литературната общност и произведенията му, създали собствен кръг читатели, са публикувани от издателство Доган Китап: Заргана (2002), Киняс и Кайра (2003), Копеле (2003), Дорник (2005), Уволнение (2007), Загуба (2009), Малко (2011), Повече (2013), Замир (2011).

През 2015 г. романът му "Повече" е удостоен с престижната френска литературна награда Médicis за най-добър чуждоезичен роман. През 2022 г. Гюндай получава международната награда "Херман Хесе" за цялостно творчество.

БРЪНКИ

Хакан Гюндай

Стр. 192

Цена 9.20 евро/18.00 лв.