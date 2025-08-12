Играй и се забавлявай със Зайчето Питър и приятели

Нов тираж на една свежа и модерна книга с героите на Биатрикс Потър – Зайчето Питър и неговите приятели. „На парти с Питър" (с логото на Книгоиздателска къща „Труд" от бранда „Светът на Зайчето Питър") е най-забавната книжка с магнити.

Присъединете се към Зайчето Питър и неговите приятели, докато се подготвят за парти. Кой бере горски ягоди в гората? Какво се продава в магазина на Джинджър и Пикълс? Децата могат да избират и сами, като решат кои магнити да добавят към всяка сцена.

Биатрикс Потър пише „Приключенията на Зайчето Питър" като писмо с картинки, което изпраща на малко момченце, за да оздравее. Осем години по-късно, около Коледа, тя издава 250 книжки с приказката. И така още от 1902 г. едно зайче със синьо палтенце скача в градината на лов за репички. И по време на този съдбовен лов на репички, той скача и в сърцата на читателите, откъдето никога не си тръгва.

Като малко момиче във Викторианска Англия, Биатрикс била възпитавана у дома от своята гувернантка и изучавала изкуство. Тя била срамежлива и мълчалива, когато общувала с външния свят, но тайният й дневник, писан на собствен кодиран език, разкривал едно живо младо момиче, което било силно критично към своите измислени приятели. Въпреки че не ходела на училище, Биатрикс, по природа, била старателен ученик и често учела, рисувайки нещата, които я заобикаляли. Така още в ранното й детство се очертал предмета, който я занимавал през целия й живот.

Освен всичко останало, тя рисувала и много пейзажи, които показвали интереса й към заобикалящата я природа. Страстта на Биатрикс и нейният брат били животните. Ето защо те се грижели за мишки, птици, гущери, змии. Тези домашни любимци често се появявали по картините на малкото момиче, а по-късно я вдъхновили за някои от най-обичаните герои в книжките й.

Книгата с магнити се препоръчва за деца над 3 години и само под родителски контрол, поради опасност от задавяне с магнитите.

„На парти с Питър"

