Скакалец полази Джей Ло по време на концерт (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дженифър Лопес демонстрира професионализъм по време на концерт в Алмати, Казахстан, когато по време на изпълнение голям скакалец се покатери по роклята ѝ, предаде Dailymail. Певицата, която е на 56 години и в момента е на световното си турне Up All Night: Live in 2025, продължи да пее, докато насекомото се придвижваше към врата ѝ.

„Гъделичкаше ме!", пошегува се тя пред публиката, която я аплодира бурно. Видео от момента певицата сподели в Instagram.

В социалните мрежи фенове похвалиха певицата за спокойствието и непрекъснатото изпълнение въпреки инцидента.

Звездата ще завърши 21-дневното си турне този вторник в Сардиния, след което на 30 декември ще стартира 12 концерта от своята резиденция в Лас Вегас, пише Нова.

Миналата година Лопес отмени 30 концерта от турнето "This is Me... Live: The Greatest Hits" като официално заяви, че иска да прекара повече време със семейството си.