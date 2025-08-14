В сезона на ваканциите и пътуванията, нов албум със забавни игри и задачи радва малчуганите. „Динозаври“ и „Еднорози“ (изд.Фют) са чудесен спътник за пътуване, игра и учене. В комплекта ще откриете книжка за рисуване и оцветяване и втора със забавни задачи за малки умници. Десет цветни флумастера вдъхновяват децата да развихрят своето въображение и да оцветят най-чудатите създания. Приятно пътешествие в света на динозаврите и еднорозите! Със сигурност малчуганите ще се забавляват и ще научат много нови неща за тези невероятни същества!