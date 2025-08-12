5 млн. долара струва годежният пръстен на Роналдо за Джорджина

Около 5 млн. долара е броил Кристиано Роналдо за годежния пръстен на любимата му Джорджина Родригес. Звездата най-накрая предложи брак на приятелката си, с която са заедно още от 2016 година.

"Да, искам. В този и във всички мои животи", написа Джорджина в социалните мрежи и показа уникалния си годежен пръстен. В неговия центъра блести огромен овален диамант, а отстрани му има още два по-малки. Според специалисти цената му е няколко милиона долара, като пръстенът е подобен на този, който милиардера Джеф Безос подари на настоящата си съпруга Лорън Санчес преди звездната им сватба във Венеция.

Според специалстта в областта на диамантите Аджай Ананд става дума за изключителен експонат, близо до най-високата в скалата на цветовете степен. Пръстенът бе коментиран и от Оливия Ландау, която е сред специалистите, обучени да идентифицират, класифицират и оценяват скъпоценни камъни. "Пръстенът включва овален диамант, чието тегло се оценява на повече от 10 карата, вероятно 15 карата. Декорацията е заобиколена от два малки овални диаманта отстрани, всеки приблизително 2-3 карата. Рамката е платинена, с двойни зъбци на всичките четири ъгъла. В зависимост от качеството, пръстенът и централният диамант вероятно струват няколко милиона долара", обясни тя, цитирана от "Дейли мейл". Роналдо и Джорджина. Снимка: Инстаграм/Джорджина Родригес

Засега не е ясно кога и къде ще бъде спортната сватба на века. Със сигурност гостите ще са изключително прецизно подбрани, а мерките за сигурност повече от сериозни.

Роналдо и Джорджина са заедно от 2016 г. Те се запознават в луксозен бутик в Мадрид, където Родригес работи като продавачка.