Сделката на Хари и Меган с Netflix за 75 млн. лири е скъпоструващ провал

Меган Маркъл и принц Хари твърдят, че са изключително доволни от новия си договор с Netflix, но според различни източници, платформата ги смята за скъп провал.

„Сделката за 100 милиона долара се оказа скъпоструващ провал за Netflix, колкото и да се опитват да я прикрият", заяви "Дейли мейл", като се позова на свой източник.

Информатори твърдят, че биографията на херцога на Съсекс Spare не се е харесала на шефовете на Netflix и са сметнали, че тя подкопава документалната поредица, за която са платили цяло състояние.

Твърди се, че новата сделка на Съсексите е по-малко доходна и знак, че скъпоплатената сделка от 2020 г. може би не е оправдала очакванията.

Archewell Productions, медийната компания на Меган и Хари, заяви, че ще създава вдъхновяващи семейни програми в документални филми и сериали, сценарийни шоута и детски телевизионни програми, когато сделката за 100 милиона долара (75 милиона лири) беше обявена през 2020 г. Но през тези пет години Archewell не е създала никакви детски телевизионни програми, игрални филми или сценарийни шоута.

Pearl, работното заглавие на създаденото от Маркъл анимационно шоу за 12-годишно момиче, беше отменено през 2022 г. След това Съсексите обявиха през август 2023 г., че ще продуцират филм по романтичния роман Meet Me At The Lake, но две години по-късно Archewell все още не е наела режисьор и не е избрала актьорски състав. Източници твърдят, че това може никога да не се случи.

Вчера двойката подписа нов договор с гиганта в стрийминг услугите, но той е на много по-малка стойност в сравнение с предишния им.

Източник каза пред Sky, че херцозите на Съсекс са изключително щастливи от новата си сделка с Netflix.

Експерти обаче отбелязват, че сътрудничеството им е с променени условия, тоест Netflix първо ще разглежда техните проекти, но няма задължение да ги одобри или финансира.

Меган заяви, че тя и Хари са горди и вдъхновени да продължат творческото си партньорство.

„Хари и Меган са влиятелни личности, чиито истории намират отзвук сред публиката по целия свят", подчерта главният директор по съдържанието на Netflix, Бела Баджария.

Три източника от Netflix са споделили пред New York Times, че през годините е имало напрежение между платформата и Съсексите. Подобни проблеми е имало и с компанията Spotify преди прекратяването на договора им, като един от мениджърите дори нарече двойката измамници.

Според NYT, ръководството на Netflix е било недоволно, че е научило за излизането на автобиографията на принц Хари Spare само няколко месеца преди премиерата на тяхната документална поредица през декември 2022 г.

"Spare излезе през януари 2023 г., но това разстроило някои мениджъри на Netflix, защото книгата покриваше част от темите на сериала, подкопавайки ексклузивния характер на шоуто", пише вестникът.

Представители на Archewell и Netflix отрекоха да има напрежение между двете компании.

Обявеното вчера споразумение означава, че Netflix може да одобрява или отхвърля нови филмови или телевизионни проекти преди всички останали, което им позволява да избират в какво да инвестират.

PR експертът Марк Борковски описа новата сделка като понижение. Той твърди, че тя е далеч от джакпота в оригиналния договор на Хари и Меган от 2020 г.

„Мисля, че Netflix са се справили много добре, като са се оттеглили от двама много скъпи хора, които не са се справили, и са оттеглили тази сделка, като са им предложили по-скромна", заяви той.

"Вярвам, че двамата ще бъдат заплатени за всяка продукция, избрана от Netflix, а не ще получат обща сума, като например отчетените 100 милиона долара от първата им сделка", добави той.

Новите проекти на двойката ще включват втори сезон на лайфстайл шоуто на херцогинята With Love, Meghan по-късно този месец, както и коледно специално издание през декември.

Съсексите работят и по Masaka Kids, A Rhythm Within – документален филм за сираците в Уганда.

Има и активно развитие на други проекти с Netflix, които обхващат различни жанрове, включително адаптация на романтичния роман Meet Me At The Lake.

Но Борковски заяви, че на двойката няма да бъде отпуснат същият бюджет, както по предишния им договор със стрийминг услугата.

Netflix вече пусна първата серия на With Love, Meghan, както и Polo, Heart of Invictus, Live to Lead и сензационния документален филм на двойката Harry & Meghan, а също така е бизнес партньор на марката за лайфстайл на Меган, As Ever.

Преди пет години Хари и Меган сключиха изгоден договор с Netflix, който се смята, че е на стойност 100 милиона долара (74 милиона лири), след като напуснаха като висши членове на кралското семейство през 2020 г.

Подновяването на договора беше описано от Съсексите, които направиха обявлението заедно с Netflix, като разширяване на творческото им партньорство чрез Archewell Productions.

Но според човек, запознат с договора, новите условия са по-неизгодни за Хари и Меган от предишния им договор и означават, че Netflix отслабва връзките си с двойката.

„Гордеем се, че разширяваме партньорството си с Netflix и разширяваме съвместната си работа, за да включим марката As Ever", заяви Меган.

„Радваме се да продължим партньорството си", каза от своя страна Директорът по съдържанието на Netflix Бела Баджария.