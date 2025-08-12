Вижте жените на Роналдо преди Джорджина - Парис Хилтън, супермодели и риалити звезди

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кристиано Роналдо има богата история с красавици, преди най-накрая да предложи брак на любимата си Джорджина Родригес. Сред тях са Парис Хилтън, два супермодела и британска риалити звезда. Последната му сериозна връзка преди тази с Джорджина е с модела Ирина Шейк, която впоследствие роди дете на холвудската звезда Брадли Купър.

Откакто стана известен на 18-годишна възраст, Кристиано Роналдо е излизал с няколко холивудски момичета, включително Парис Хилтън и Ким Кардашиян, пише "Дейли мейл".

Но именно Джорджина Родригес от Буенос Айрес, Аржентина, наскоро стана негова годеница, девет години след като се запознаха в магазин на Gucci, където тя работеше като продавач-консултант.

В предишно интервю за риалити шоуто си в Netflix „Аз съм Джорджина" тя разказа как приятели са я закачали кога ще се омъжи. Но 40-годишният футболист каза, че ще зададе въпроса, когато „се разберат".

Двойката е във връзка от 2016 г. и има две дъщери: Алана, на седем години, и Бела, на две години. Тя е и мащеха на другите му три деца.

Благодарение на солидната връзка на двойката през годините, лесно е да се забрави, че Кристиано е имал поредица от приятелки от елитната листа преди нея.

Преди романса си с Джорджина, Кристиано е излизал със знаменитости от цял свят, включително бившата актриса и модел на Hollyoaks Джема Аткинсън, звездата на Боливуд Бипаша Басу и испанският модел Дезире Кордеро.

Джордана Жардел

40-годишната Джордана беше първата жена, с която Кристиано беше свързван, когато той стана известен.

Смята се, че бразилският модел е първият сериозен партньор на нападателя като професионален футболист.

Кристиано ѝ беше представен от съотборника си от "Спортинг" Лисабон, Марио Жардел, който е брат на Джордана.

Доста свеж 18-годишен Кристиано се вижда на снимки, прегръщащи Джордана и майка му на събитие.

Двойката беше свързана в началото на 2000-те, но не успя да остане дълго заедно.

Джордана сега е омъжена и има осемгодишна дъщеря, като често споделя снимки от семейния си живот онлайн.

Мерче Ромеро

Следващата партньорка на Кристиано беше португалският модел Мерче Ромеро, с която той беше свързван повече от година между 2005 и 2006 г.

Телевизионната водеща беше най-известната му приятелка по време на първия му престой в "Манчестър Юнайтед".

Въпреки това, поради факта, че Мерше се намираше в Португалия, двойката се затрудни да поддържа романса си заради дългите разстояния.

Имоджен Томас

След раздялата си с Мерше, Кристиано се наслади на поредица от срещи с риалити звездата Имоджен Томас.

Телевизионната личност, която се изстреля към славата в „Биг Брадър", беше свързвана със звездата от „Ал Насър" през 2006 г.

След бурната им среща, се твърди, че те са дали нов шанс на романса през 2011 г. Говорител отрече това, но твърди, че той я е „бомбардирал" с обаждания.

Сорая Чавеш

Португалската звезда Сорая Чавеш се е срещала с Кристиано, преди да се издигне до славата с актьорската си кариера в родната си страна. Сорая Чавеш Снимка Инстаграм

Красавицата се е срещала с Кристиано през 2006 г., само година по-късно тя участва в най-касовия филм на годината в страната, „Момичето на повикване".

Джема Аткинсън

Кристиано и Джема Аткинсън предизвикаха скандал, когато се появиха заедно през 2007 г. по време на престоя му в клуба в Манчестър.

Джема беше местно момиче от IT отдела и живееше наблизо заради ролята си в северната сапунена опера Hollyoaks, което ги направи тема на разговор в града.

Джема разкри в интервю как Кристиано се е опитал да я спечели с чай и епизоди от класическия британски сериал „Само глупаци и коне".

Бипаша Басу

През същата година Кристиано е видян да целува боливудската звезда Бипаша Басу, която сега е на 46 години.

Те се запознават, докато връчват награда заедно в Лисабон, и според съобщенията са се „сблъскали", докато са били заедно в клуб до късно през нощта.

След срещата си Бипаша каза, че вечерта е била „сбъдната мечта". Двамата останали близки приятели след срещата си.

Парис Хилтън

След раздялата ѝ с Дъг Райнхард, се появиха съобщения, че светската личност се среща с Кристиано

През 2009 г. португалският крило отпразнува новината, че е купен от "Реал" Мадрид за 80 милиона паунда, като посети града в Лос Анджелис с американската кралица на купоните.

Роналдо „се мотаеше" с новонеобвързаната хотелска наследница и по-малката ѝ сестра Ники в нощния клуб MyHouse в Лос Анджелис до ранните часове.

Въпреки това, зараждащата се романтика не стигна по-далеч от няколко вечери навън и няколко целувки. Парис Хилтън Снимка Инстаграм

Луана Белети

Луана Белети, която е моден дизайнер и стилист, беше забелязана да се сближава със звездата по време на романтична среща. Предполагаемата връзка не просъщестува дълго.

Нереида Гаярдо

Парагвайкага Нереида Галярдо наслади на няколко срещи с Роналдо.

Нереида се срещаше с футболната звезда осем месеца през 2008 г. и сега управлява собствен салон за красота на Балеарските острови.

Ким Кардашиян

През 2010 г., преди да се свърже с бившия си съпруг Кание Уест, Ким Кардашиян е била в радара на Кристиано.

Кристиано е бил хванат да целува Ким, която по това време е била на 29 години, по време пътуване до Испания, според източници. Ким Кардашиян Снимка Инстаграм

Твърди се, че двамата са се насладили на романтична вечеря заедно по време на тридневното ѝ посещение в Мадрид.

Източник каза по това време: „Тя и Роналдо се целуваха и бяха много нежни."Изглеждаха, че се разбират много добре, смееха се през цялото време".

Ирина Шейк

Кристиано и Ирина откриха любовта, след като бяха заедно модели на фотосесия за Armani през 2010 г.

Те се срещаха в продължение на пет години, но руската красавица Ирина и Кристиано шокираха феновете по целия свят, когато решиха да прекратят връзката си.

Съобщава се, че Ирина е била „предадена" от любимия мъж, когато е разбрала, че той тайно си е писал съобщения на момичета по целия свят. Ирина Шейк Снимка Инстаграм

Лусия Вилялон

След раздялата си с Ирина, Роналдо беше свързван с испанската телевизионна водеща Лусия.

Връзката им не продължи дълго и семейството ѝ отрече факта, че някога са имали романтична връзка.

Дезире Кордеро

Точно преди да се влюби в Джорджина, Кристиано се срещаше с испанската звезда Дезире

Според съобщенията по това време той бързо я е зарязал, след като е смятал, че е „жадна за слава" и е с него само заради светлината на прожекторите.

Сега тя е във връзка със звездата на "Лацио" Хоакин Корея.