Морски празник за Михаил Белчев, създал едни от най-емблематичните песни в българската музика

"Ти ме повика, живот" - така се казва първата автобиография на музиканта, режисьор, сценарист и поет Михаил Белчев, която представи в навечерието на 79-ия си рожден ден във Варна. А днес празнува със семейството и приятели в морската ни столица. Аз благодаря на всички, които ме обичаха и обичат в този живот. На всички, които ценят това, което съм изпял и написал, пише той в книгата. След тържеството лека-полека ще се подготви за достойно отбелязване на 80-ия си юбилей. Най-вече да е здрав, тогава ще има много поводи за празници.

От "24 часа" му желаем здраве и вдъхновение!