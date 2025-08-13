Андерсен, който разказа най-красивите приказки, с паметник на Алеята на народите в Свети Влас

Посланикът на Кралство Дания Флеминг Стендер откри барелефа заедно с Динко и Йордан Диневи и им благодари за инициативата

В далечната 1841 г. четяща Европа научила за една прекрасна България благодарение на Ханс Кристиан Андерсен в неговия пътепис „Пътуване по Дунав"

150 години след смъртта на Ханс Кристиан Андерсен в България вече има негов монумент. Посланикът на Кралство Дания Флеминг Стендер заедно с Динко и Йордан Диневи – съпредседатели на фондация “Българска памет – братя Диневи”, откри барелеф на писателя на Алеята на народите – марина Диневи, в Свети Влас. На тържеството бяха кметът на града Иван Николов, бившите министри и Соломон Паси и Гергана Паси, както и много туристи и гости от България и Дания.

“По целия свят децата са израснали, слушайки неговите приказки, те и до днес ни дават важни уроци за живота и морала”, каза посланик Стендер. През 1841 г. Андерсен плава по Дунав и посещава Видин. “От бележките му в България знаем, че е бил очарован от българската природа, която той посочва като прилика с родината му Дания”, разказа посланикът. Посланикът на Кралство Дания Флеминг Стендер заедно с Динко и Йордан Диневи – съпредседатели на фондация “Българска памет – братя Диневи”, откри барелеф на писателя на Алеята на народите – марина Диневи, в Свети Влас.

“Благодарение на Андерсен и на пътеписа му “Пътуване по Дунав” четящата публика на Европа научава за една прекрасна България и за българите още в средата на XIX век. Монументът в “Алеята на народите” в Свети Влас е израз на признателността ни към него”, допълни писателят Стоян Райчевски, който е директор на фондацията “Българска памет – братя Диневи”. Авторът на монумента е скулпторът Петко Йорданов.

Целта на Алеята е да покаже уважение не само към българските, но и към национални герои на други държави. Към този момент на марина „Диневи" вече са поставени барелефите на Васил Левски, Христо Ботев, Шандор Петьофи, руския адмирал Фьодор Ошаков, английския адмирал Хорацио Нелсън, френския маршал Филип дьо Клерк, на Джанюариъс Макгахън и др.

След церемонията с барелефа бе представен поетичният и сборник „Антология на датската поезия", издаден от Университетско издателство към СУ „Св. Климент Охридски" по инициатива и със съдействието на посолството на Дания в София. В представянето участва и д-р Надежда Михайлова, доктор по история на скандинавските езици и директор на Център „Андерсен" към СУ „Св. Климент Охридски". Актрисата Мария Маркова чете стихове на Андерсен пред деца от Свети Влас.

„Бих искал да благодаря на кмета на Свети Влас, г-н Иван Николов, и на фондация „Братя Диневи" за поканата и за инициативата да поставят барелефа в памет на Ханс Кристиан Андерсен, неговото творчество, посещение в България и като символ на приятелството между Дания и България", каза посланик Флеминг Стендер преди отпътуването си от Свети Влас.

В морския град се намира и създадената от Фондация „Българска памет – братя Диневи" Алея на Олимпийската слава, обединяваща барелефи на всички български златни олимпийци. Фондацията е създала още най-големия монумент на хан Тервел в България, паметник на 28-ят американски президент Удроу Уилсън, наричан още „Спасителят на България", църквата „Свети Власий", „Пътека на вярата", на която са изградени 40 параклиса от местния свещеник отец Петър Цанков, амфитеатър с 600 места и др. Курортът Свети Влас е известен с културно-историческия туризъм, развиван основно от фондация „Българска памет – братя Диневи".

Барелефът на Андерсен в Свети Влас е първият негов паметник в България. В софийския квартал „Дружба" има улица с неговото име.