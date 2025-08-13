Иван Иванов, за когото е кауза да не загиват повече деца на пътя

Министърът, който обеща “Хемус” да е готова през 2029 г., а през отпускарския сезон отпуши тунелите на същия аутобан, чества 50-годишен юбилей.

Това лято май няма да има почивка за Иван Иванов, който оглавява Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Освен че предстои пускане на лот 1 на “Хемус” и аутобана към Сърбия, се ремонтират и 1500 км пътища, с което се наваксва голямо забавяне. Още повече, че министър Иванов е ангажиран и с каузата да се спре войната на пътя и да не загиват повече деца в катастрофи.

В сушавото лято и с населени места на режим той подготвя и кампания за пестене на вода. А го притискат и сроковете по плана за възстановяване и устойчивост, защото трябва да се усвоят парите за саниране на блоковете.

Дори на празника си днес ще подписва документи, свързани с общинската инвестиционна програма, която е в разгара си. Раздвижиха я именно усилията на Иванов и екипа му, защото общините чакат средства.

“24 часа” му желае здраве и хъс да изпълни обещаното!