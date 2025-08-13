ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

135 пожара са загасени за последното денонощие

Времето София 23° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21094692 www.24chasa.bg

Иван Иванов, за когото е кауза да не загиват повече деца на пътя

1272
Иван Иванов СНИМКА: Пресцентър на министерството на регионалното развитие и благоустройството

Министърът, който обеща “Хемус” да е готова през 2029 г., а през отпускарския сезон отпуши тунелите на същия аутобан, чества 50-годишен юбилей.

Това лято май няма да има почивка за Иван Иванов, който оглавява Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Освен че предстои пускане на лот 1 на “Хемус” и аутобана към Сърбия, се ремонтират и 1500 км пътища, с което се наваксва голямо забавяне. Още повече, че министър Иванов е ангажиран и с каузата да се спре войната на пътя и да не загиват повече деца в катастрофи.

В сушавото лято и с населени места на режим той подготвя и кампания за пестене на вода. А го притискат и сроковете по плана за възстановяване и устойчивост, защото трябва да се усвоят парите за саниране на блоковете.

Дори на празника си днес ще подписва документи, свързани с общинската инвестиционна програма, която е в разгара си. Раздвижиха я именно усилията на Иванов и екипа му, защото общините чакат средства.

“24 часа” му желае здраве и хъс да изпълни обещаното!

Иван Иванов СНИМКА: Пресцентър на министерството на регионалното развитие и благоустройството

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)