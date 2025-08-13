Бивш служител на Елизабет II: Принц Хари да спре да се прави на жертва

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Принц Хари трябва да спре да се прави на жертва, защото на обществото вече му е омръзнало да чува колко ужасен е животът му. Това заяви дългогодишна служителка на кралица Елизабет II, съобщава "Дейли Мейл".

Айлса Андерсън е била прессекретар на кралицата в продължение на 12 години и през това време е работила и с внука ѝ, още преди той да се запознае с Меган Маркъл.

В интервю за нов документален филм, посветен на „тежката" 2025 година на принц Хари, Айлса Андерсън споделя, че той е „много топъл, обаятелен и добър човек", който е изгубил посоката си и трябва да се освободи от ролята на жертва.

„Спри да бъдеш жертва и започни да бъдеш герой, започни да пишеш свой собствен сценарий. Смятам, че хората просто започват да се уморяват от това, че принц Хари мисли, че светът е срещу него и колко ужасен е животът му", каза тя в послание, адресирано към херцога на Съсекс.

Айлса, която е работила за кралицата между 2001 и 2013 г., казва, че принцът в изгнание е „твърде импулсивен" и също така неразумно е направил публична лична информация за семейството си, включително здравето на крал Чарлз.

„Мисля, че доверието е от първостепенно значение във всеки аспект от живота. Ако не можеш да се довериш на семейството си, на кого можеш да се довериш?", казва тя.

Чарлз и Уилям ще се опасяват, че ако приемат Хари обратно, може да бъде разкрита лична информация, добави още тя.

Документалният филм на Channel 5 „Принц Хари: Моята ужасна година" бе излъчен в събота вечер. В него експерти изразиха мнението, че Хари наистина иска да се помири с семейството си, но егото му пречи.

„Помирението е напълно възможно, ако и двете страни поемат отговорност и се държат отговорно", коментира психотерапевтът Ема Рийд Търел.

„Забрави за момент егото си и се концентрирай не върху това да си прав, а върху това да поддържаш отношенията си. И двете страни трябва да си простят", обърна се Айлса Андерсън към Хари.

Това стана, след като вестник The Mail on Sunday разкри, че принц Хари планира да изпревари своя съперник в борда на директорите, който го обвини в тормоз, като стартира нова благотворителна организация за африкански деца.

Миналата седмица разследване на Комисията по благотворителността не намери доказателства в подкрепа на твърденията на председателя на Sentebale д-р Софи Чандаука за тормоз, сексуален тормоз, мизогиния и мизогиноир – дискриминация срещу чернокожи жени.

Но историкът Теса Дънлоп заяви, че скандалът със Sentebale е навредил много на Хари.

„Сигурна съм, че не винаги е лесно да се работи със Съсексите. Тя (д-р Софи Чандаука) използва думите на принц Хари срещу него, като намекна, че Хари е оказал злонамерено влияние върху посоката на благотворителната организация".

„Все още говорим и пишем за Хари. Мисля, че има нещо по-лошо от това да пишем и говорим за него, а именно да мълчим. Може би той ще намери нова мисия", добави тя.

Миналата седмица херцогът на Съсекс се оттегли от Sentebale след разобличаващ доклад, свързан със скандал на расова основа.

Въпреки това, източници твърдят, че той е решен да продължи мисията на благотворителната организация, която създаде заедно с принц Сеисо от Лесото през 2006 г. в чест на майките им.

„Херцогът е загрижен борбата срещу бедността и СПИН в Лесото и Ботсуана да продължи", каза вътрешен източник.

„Той и принц Сеисо са готови да работят заедно по нов проект. Те обсъждат създаването на нова благотворителна организация или обединяване на усилията си, за да подкрепят други съществуващи благотворителни организации, които извършват подобна дейност в региона."

Хари е вдигнал залога,като подаде официална жалба срещу поведението на д-р Чандаука, обвинявайки я в „повторно разпространяване" на неоснователни твърдения.

В писмо от неговия офис до комисията се посочва, че след приключване на разследването д-р Чандаука е повторила „сериозни, силно емоционални и уронващи престижа твърдения".

В писмото се казва, че твърденията „оказват пряко влияние" върху другата му благотворителна дейност. „Г-жа Чандаука продължава публично да рециклира тези твърдения, този път под претекста на разяснение, като за целта използва публичната платформа на благотворителната организация.", пише още в документа.

„Това поведение изглежда в пряко противоречие с предупреждението Ви относно рисковете от разгласяване на вътрешни спорове в медиите и изглежда представлява продължително злоупотребяване с благотворителни ресурси за постигане на лична реваншистка цел."

Въпреки че отхвърли твърденията за тормоз, Комисията по благотворителността откри проблеми в управлението на Sentebale и разкритикува всички страни за това, че са позволили конфликтът да излезе наяве публично.

Все пак комисията реши, че д-р Чандаука и бордът могат да запазят позициите си — решение, което разочарова херцога.

През март Хари и принц Сеисо, както и някои попечители, подадоха оставка. В изявление се посочва, че отношенията с д-р Чандаука са „разрушени", „непоправими" и „неустойчиви".

В събота бе съобщено, че детският център в Лесото, управляван от Sentebale, е замразен поради криза с финансирането – доскоро около 700 деца с ХИВ посещаваха лагерите му.

„Комисията по благотворителността е категорична... че не е нейна отговорност да се произнася или да посредничи при вътрешни спорове", заяви Sentebale в изявление след доклада на комисията.

"Комисията не е разследвала никакви индивидуални твърдения и следователно не е направила никакви констатации по отношение на отделни лица, включително принц Хари.", се казва още в изявлението.

Бившите попечители също издадоха изявление, в което упрекват комисията, че е избрала да „игнорира ключови проблеми" относно ръководството и надзора на председателя на Sentebale.