Андреа Бочели и Доменико Долче танцуваха с Джей Ло в Сардиния

Мнозина определиха концерта на Дженифър Лопес на 12 август в Кала ди Волпе, Сардиния, за най-ексклузивното събитие на това лято в Италия.

В действителност да гледат звездата на поп музиката в луксозния курорт бяха дошли все известни личности - като се започне от Андреа Бочели и Доменико Долче, и се стигне до звездата на италианската музика Джиджи Д'Алесио и ред други представители на шоубизнеса на Апенините. Билет на първия ред за Gala Night струваше 15 хиляди евро, а на последния – 4 хиляди.

Джей Ло взриви с изпълненията си публиката, седнала на маси около басейна в курорта. Звездата пристигна точно в 23 ч., но никой нямаше право да се приближава до нея. 56-годишната певица посвети на Доменико Долче новия си хит Birthday. Едната половинка от двойката дизайнери Долче и Габана навършва 67 години на 13 август.

Дженифър се върна отново в Италия, след като на 21 юли нейното световно турне беше стигнало до тосканския град Лука.

В сегашния си концерт на Коста Смералда, или Изумруденото крайбрежие, Джей Ло направи шоу за близо 1000 души от цял свят. Става въпрос за отбрани богаташи и известни личности, които бяха късметлиите да се наслаждават на емоциите от музиката й. Спектакълът в малкия залив на Сардиния беше придружен от балет и светлинно шоу и заря. Публиката не спря да аплодира и танцува с певицата с пуерторикански произход по време на изпълненията й на Jenny From the Block, на Waiting for Tonight, както и на финала с On the Floor.

Шоуто в Сардиния беше последният етап от международното й турне "Up All Night: Live in 2025".

Актрисата, певица и продуцент Дженифър Лопес е единствената жена в света, която е оглавила едновременно класациите и в музиката, и в киното. В досегашната си кариера е спечелила над 3 млрд. долара, продала е над 80 млн. диска.