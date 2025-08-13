ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Желязков: Атаките срещу кабинета няма да срещат ре...

Времето София 29° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21097156 www.24chasa.bg

Фенове на "Хамас" тормозят Милена Фучеджиева

1524
Милена Фучеджиева Снимка: Facebook/Milena Fuchedjieva

Писателката Милена Фучеджиева се оплака във фейсбук профила си, че е преследвана от поддръжници на "Хамас".

"Пропалестинските активисти ненапразно са такива - гонят те като любимите им хамаски терористи из мрежата, следят ти дори емотиконите под чужди статуси, и им ставаш таргет за неправилна, според тях, реакция", написа тя.

"Друг гигантски грях е да напишеш нещо положително за един от заложниците, който беше показан на света от "Хамас" да си копае гроба", коментира Фучеджиева.

"Преследването ми от едно лице продължава, но за мен директният контакт е приключен, защото с терористи не преговарям", допълни тя. 

Милена Фучеджиева Снимка: Facebook/Milena Fuchedjieva

Пропалестинските активисти ненапразно са такива - гонят те като любимите им хамаски терористи из мрежата, следят ти дори...

Posted by Milena Fuchedjieva on Tuesday 12 August 2025

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)