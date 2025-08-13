Фенове на "Хамас" тормозят Милена Фучеджиева

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Писателката Милена Фучеджиева се оплака във фейсбук профила си, че е преследвана от поддръжници на "Хамас".

"Пропалестинските активисти ненапразно са такива - гонят те като любимите им хамаски терористи из мрежата, следят ти дори емотиконите под чужди статуси, и им ставаш таргет за неправилна, според тях, реакция", написа тя.

"Друг гигантски грях е да напишеш нещо положително за един от заложниците, който беше показан на света от "Хамас" да си копае гроба", коментира Фучеджиева.

"Преследването ми от едно лице продължава, но за мен директният контакт е приключен, защото с терористи не преговарям", допълни тя.