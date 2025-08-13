ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Анкетата на CGTN: Китай има огромен принос за...

Бионсе прибави първа награда "Еми" към своите 35 трофея "Грами"

440
Бионсе СНИМКА: инстаграм/ официален профил

Суперзвездата Бионсе - най-награждаваният изпълнител в историята на наградите "Грами" с 35 трофея, прибави към колекцията си своето първо отличие "Еми", предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Певицата, истинското име на която е Бионсе Ноулс-Картър, е сред отличените в категорията за изключителни костюми за вариететно, документално или риалити предаване за Beyonce Bowl - шоуто й на уестърн тематика на полувремето на коледния мач между "Балтимор Рейвънс" и "Хюстън Тексанс", излъчен от Нетфликс.

По време на шоуто в родния й град Хюстън Бионсе представи на живо за първи път песните от албума си Cowboy Carter.

Специалната награда "Еми", която се присъжда извън редовния процес на гласуване и се връчва без официална номинация, е първата за Бионсе. Певицата е била номинирана 10 пъти, но досега не е печелила.

Отличията "Еми" за технически постижения се обявяват предварително и се раздават на церемонията Creative Arts Emmy Awards, която ще бъде следващия месец.

Със своите 35 "Грами"-та и първата си "Еми", Бионсе е на половината път от спечелването на "голямата четворка" ЕГОТ - водещите отличия за телевизия, музика, кино и театър. Засега в колекцията на изпълнителката липсват награди "Оскар" и "Тони".

Бионсе СНИМКА: инстаграм/ официален профил

