Децата пътуват и рисуват с игри и задачи за динозаври и еднорози

В сезона на ваканциите и пътуванията нов албум с игри и задачи може да е забавно занимание за малчуганите. “Динозаври” и “Еднорози” (изд. “Фют”) са чудесен спътник за пътуване, игра и учене. В комплекта ще откриете книжка за рисуване и оцветяване и още една със забавни задачи за малки умници. Десет цветни флумастера вдъхновяват децата да развихрят своето въображение и да оцветят най-чудатите създания. Приятно пътешествие в света на динозаврите и еднорозите!



