Мелания Тръмп изисква от Хънтър Байдън да оттегли ...

Мануела Инуса за първи път разказва историята на баба си и дядо си

Ела и баба й Лиза винаги са имали специална връзка. Лиза е разказвач на истории като никой друг и Ела безспорно е наследила нейния талант. Самата тя пише първия си любовен роман, но в момента ѝ липсва вдъхновение. Затова се разравя в кутията със стари семейни снимки, където открива пощенска картичка от покойния си дядо Вернер. Но за изненада на Ела тя е изпратена от британски затворнически лагер. Защо досега не е знаела нищо за тази глава от живота на дядо си?

Това е завръзката в “Любов и хортензии” (изд. “Хермес”) - новия и много личен роман на Мануела Инуса, чиито книги са продадени в над 1,2 млн. екземпляра. Сега за първи път тя разказва трогателната история на своите баба и дядо.

