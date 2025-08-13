ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

УЕФА глоби "Партизан" с 90 000 евро заради плакат ...

Теодора Духовникова и Владо Пенев сред посланиците в 13-ата “Нощ на театрите”

Актьорите Теодора Духовникова, Владо Пенев, Дарин Ангелов, Христо Петков, Весела Бабинова, Луиза Григорова-Макариев, драматургът Александър Секулов, примабалерината Марта Петкова ще са сред посланиците на 13-ото издание на кампанията “Нощ на театрите”, което тази година ще е на 15 ноември. Тя се организира всяка трета събота на месеца в десетки европейски страни, а основното послание на българското ѝ издание е “Нощният живот на театъра”.

