За 30 г. на групата на Николо Коцев и оркестър с 45 музиканта свирят акустично, след като спира токът

Точно както спокойно и навреме си започнахме концерта, след около 45 секунди ни спряха тока за един час! Каквато и цел да бе "постигната" със спирането на тока, тя бе разбита на пух и прах от 10-хилядната публика, най-якия симфоничен оркестър с диригент Димитър Косев, най-яката банда - "Брейзън Абът", и най-яките солисти и гости на бандата.

Така музикантът Николо Коцев описва концерта си преди няколко дни за 30-годишния юбилей на групата му "Брейзън Абът". Той беше в рамките на феста Varna Rock Adventure. За него на сцената бе симфоничен оркестър от 45 души, който, след като спира токът, свири акустично със солистите на групата.