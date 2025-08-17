Бразилска актриса игра на български свой спектакъл в Търново

Бразилската актриса Крис Мигел представи на български език своя спектакъл "Може да летим и без криле" в рамките на международния театрален фестивал "Лято, кукли и приятели" във Велико Търново. Събитието бе на 16 август на сцената до художествената галерия "Борис Денев". А там е изложена временна експозиция за Доньо Донев - бащата на българската анимация "Тримата глупаци". Изложбата с около 70 негови творби ще остане в художествената галерия в града до 17 август.