Световно изкуство – на Анди Уорхол, Кристо и Хубен Черкелов, идва в Бургас

Експозицията American Art от 20 август е в подкрепа на кандидатурата на града за европейска столица на културата 2032

Творби на Анди Уорхол, Кийт Харинг, Вилем де Кунинг, Христо Явашев-Кристо, Хубен Черкелов и много други стават част от голямата изложба на галерия Vivacom Art Hall Oborishte 5 в Бургас.

Тематичната експозиция ще се казва American Art (“Американско изкуство”) и събира на едно място картини, илюстриращи американската култура и изкуство. Произведенията са дело на някои от най-значимите американски и световни артисти на XX и XXI век. Сред тях са художникът и скулптор Джим Дайн, който използва образи на сърца, инструменти и Венера; белгиецът Дон Кен, започнал кариерата си като моден фотограф и който след съдебно дело получава изключителното право да използва герои на Дисни в изкуството си; Робърт Марс, който често включва образи на Мерилин Монро, Елвис Пресли и други поп икони в творбите си. В изложбата ще бъдат показани произведения и на френския артист Тиери Гета с псевдоним Mr. Brainwash, който добива известност с филма на Банкси Exit Through the Gift Shop; Хънт Слонъм, прочут с изображенията си на птици, пеперуди и зайци; концептуалиста Стивън Уилсън; Рупърт Смит, работил с Анди Уорхол, и други. "Мерилин Монро" на Анди Уорхол

Кристо, Хубен Черкелов и Евгени Йонов са българското участие в изложбата, като тяхното творчество по различен начин отразява културното и визуалното влияние на Америка. Ще бъдат показани 4 цветни редки офсетни фотографии, подписани ръчно от Кристо. Те идват директно от семейството на Христо Явашев. Художникът Хубен Черкеловь Снимка: Йордан Симеонов

За втора поредна година галерия Vivacom Art Hall Oborishte 5, съвместно с община Бургас и културния център “Морско казино” правят подобен мащабен проект, като този път изложбата е посветена на следвоенното и съвременното американско изкуство.

През февруари 2025 г. при посещението си в Музея за модерно изкуство (MoMA) в Ню Йорк попадам в свят, където абстрактният експресионизъм, поп артът и американската графика разказват историите на едно общество, преоткрило себе си след Втората световна война. Там, сред платната на Полък, Уорхол и Ротко се ражда идеята – тази енергия трябва да стигне и до България, обяснява Деница Гергова, артдиректор на галерията, за предстоящата изложба. Идеята ѝ е тази енергия да се срещне с родния артистичен контекст и да влезе в диалог със съвременни български творци, чиито пътища по един или друг начин са се пресекли с Америка. Платното "Един долар" на Хубен Черкелов също е част от експозицията.

Откриването на изложбата ще се състои на 20 август от 19 ч в Културния център “Морско казино” в Бургас и ще може да бъде разгледана до 5 октомври. Вернисажът ще бъде съпроводен и с концерта “Синьо в зелено” на джаз музикантите Антони Дончев на пиано и Георги Дончев на контрабас. Експозицията ще се проведе под патронажа на кмета на Бургас Димитър Николов и ще бъде в подкрепа на кандидатурата на града за европейска столица на културата 2032.

