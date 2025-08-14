Буря изненада Орлин Горанов и Алекс Раева на катамаран към Корсика

Юлиан Вергов, Дони и Нети се събраха във Варвара, и Соня Йончева на нашето море

За втори път в рамките на два месеца Орлин Горанов и Алекс Раева показаха, че ги свързва не само сцената, а и любовта към морските приключения. Те се качиха на катамаран и се отправиха към Корсика - френския остров, който съчетава алпийски върхове и тюркоазени заливи.

Алекс Раева първа показа красиви гледки със сините води и брегове на Бонифацио, елегантни яхти, разпръснати из морето. “Искахме тръпка, те ти тръпка”, написа тя към кадрите от катамарана, на които се вижда разразилата се буря. Орлин Горанов не пропусна да покаже топли моменти с жена си Валя, заснети както на борда, така и на хълм с панорамна гледка към морето. Гледка, която Раева показа от почивката им. Снимка: Инстаграм

Соня Йончева предпочете да се наслади на българското море, след като преди няколко дни пя в морската ни столица. “Още няколко дни слънце и море, преди да се запътя към Испания за два концерта”, написа оперната прима към кадрите от морето. Съвсем скоро тя ще се завърне пак в страната ни за “Гала в София” - двата концерта в сърцето на столицата на 28 и 29 август, в които ще пее първо с Виторио Григоло, а след това и с великите Хосе Карерас и Пласидо Доминго. Соня Йончева се отдаде на морска ваканция преди двата си концерта в София. Снимка: Инстаграм

Варвара събра на едно място Юлиан Вергов с колегите му Дони и Нети. Тримата избраха да отидат там, за да слушат на живо групата “Живи и здрави” - млади музиканти, колеги от НАТФИЗ. Нети си почива, докато чете книга на плажа. Снимка: Инстаграм

Дони и Нети превърнаха своите социални мрежи в летен видеодневник. Той обикаля крайбрежията, а тя събира рапанчета и се наслаждава на любима книга, излегната на плажа. И започна да пуска кратки видеа, в които чете цитати от него.

Актрисата Радина Кърджилова също пак се отдаде на морски приключения. Миналия месец тя обикаляше островите на Гърция с кемпер, но сега се отдаде на семейна почивка с най-любимите си хора - синовете си Христо и Йоан.