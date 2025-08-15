На 3 локации във Варна: 515 творби от 59 страни показва 23-ото Международно биенале на графиката

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

515 творби на 358 автори от 59 страни са представени на 23-ото Международно биенале на графиката тази година във Варна.

Селектирани са сред 1800 произведения на 1065 автори

от 63 държави - световна представителна извадка на графичното изкуство днес.

Биеналето отваря врати на 14 август в Градската художествена галерия "Борис Георгиев". По традиция то се провежда под патронажа на кмета на Варна, а организатори са община Варна, Министерството на културата и Съюзът на българските художници. Изложбите може да се видят от 14 август до 30 септември 2025 г. във Варна, след което ще гостуват и в други градове.

Творбите на графичното изкуство са изложени паралелно на 3 локации – в Градската художествена галерия "Борис Георгиев" и в галериите "Ларго" и "Графит".

Сред участниците в биеналето са лауреати от предходни издания като Охая Хитоши (Япония), Дебора Чапман (Канада), Патипон Супанпонг (Тайланд), Лиу Фу (Китай), Агата Гертчен и Марчин Бялаш (Полша). Световният форум е сред 10-те най-стари събития за графично изкуство в Европа и най-старото биенале в България, създадено през 1981 г.

Тази година за първи път поканите и кандидатстването се осъществиха изцяло онлайн чрез нова платформа, която съдържа информация за конкурсната програма, журито и историята на форума, както и двуезичен каталог с всички предишни издания.

Международното жури е с председател проф. Владимир Иванов, а в състава му влизат

утвърдени творци и изкуствоведи от Великобритания, Шотландия, Румъния

и Китай

Първоначалният подбор направиха българските графици Петър Лазаров, Емануела Ковач, Димо Колибаров и Димчо Миланов. Форумът се провежда за първи път под ръководството на проф. Валери Чакалов, който подчертава, че биеналето остава вярно на класическите графични техники. Сред най-силните участия тази година са автори от Япония, Китай, Тайланд, Полша, Мексико, Индия и Франция. Общият награден фонд тази година надхвърля 8 000 евро.

Варна приема три големи спортни форума през 2026 г.

Догодина Варна ще е домакин на три престижни международни събития – Европейското първенство по волейбол за мъже, Европейското първенство по художествена гимнастика и Световната купа по спортна гимнастика.

Финансирането е осигурено от Община Варна

След разговори между кмета Благомир Коцев и председателя на БФ по волейбол Любомир Ганев градът прие да организира срещи от груповата фаза, 4 осминафинала и два четвъртфинала на Евроволей 2026. Градът ще е домакин на Евроволей 2026.

Мачовете ще се играят в Двореца на културата и спорта от 4 до 27 септември и се очаква да привлекат хиляди фенове и сериозен туристически поток.

От 27 до 31 май ще се проведе Европейското първенство по художествена гимнастика – второ за България, и отново в морската столица след домакинството през 2021 г. Най-добрите гимнастички от континента ще се състезават пред българска публика, привличайки голям обществен интерес.

Световната купа по спортна гимнастика е насрочена за 7–10 май. В зала "Конгресна" ще се съберат над 200 състезатели от всички континенти в борба за отличия и олимпийски точки. Юбилейното десето издание на турнира обещава спорт на най-високо ниво.