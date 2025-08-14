ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Франция изпраща в Испания два самолета "Канадеър",...

Времето София 33° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21104292 www.24chasa.bg

Охрана не позна Леонардо ди Каприо, провери го 2 пъти преди да го пусне на партито на Арон Пайпър (Видео)

1888
Американският актьор Леонардо ди Каприо Снимка: Twitter/@FilmUpdates

Леонардо ди Каприо е бил подложен на щателна проверка при опит да влезе на звездно парти в Ибиса. То е било организирано от испанския актьор и певец Арон Пайпър.

Папарашки кадри, публикувани от Page Six, показват как актьорът и неговата компания представят документи за самоличност и преминават обиск на входа.

"Всички без изключение бяха претърсени, преди да бъдат допуснати. Забавното беше, че охраната огледа личната карта на Лео два пъти, но въпреки това не го позна", разказва очевидец пред изданието, цитирано от dir.bg.

По думите му рапърът Травис Скот също се е опитал да влезе, но бил спрян. Сред присъстващите обаче са били забелязани Кендъл Дженър и Тоби Магуайър.

Ди Каприо е чест гост на Ибиса и често прекарва ваканциите си в Испания. По-рано това лято папараци го заснеха на острова в компанията на Джеф Безос и Лорън Санчес, а през юни той и приятелката му Витория Черети присъстваха на сватбата им.

Американският актьор Леонардо ди Каприо Снимка: Twitter/@FilmUpdates

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)