Вениамин изненада с букет зам.-кмета на Бургас Диана Саватева докато представя новата си книга

"Трилистна детелина" събра на поетично парти край морето приятели и съмишленици на авторката

С красив букет победителят в "Капките" Вениамин изненада бургаския зам.- кмет по култура и дългогодишен журналист във вестник "24 часа" Диана Саватева докато представяше най-новата си книга "Трилистна детелина" на 13 август.

Вениамин буквално влетя с букета в Експоцентър "Флора", където се бяха събрали десетки почитатели на творчеството на Саватева. Любимият бургаски певец поднесе цветя и благодарности на зам.-кмета по културата минути преди да започне големия му концерт на Летния театър.

Поетичната вечер, посветена на кратките лирични форми, които представя Дияна Саватева в четвъртата си книга, бе част от тазгодишното издание на литературното изложение „С книга на плажа".

„Трилистна детелина" възражда кратката поетична форма като израз на философска чувствителност, емоционална яснота и вътрешна концентрация. Книгата защитава с финес тезата, че малкото е повече – каквото бе мотото на поетичната вечер, и го доказва с поезия, която остава дълго след прочита:

Лястовичка залюля жицата

и отлетя

подарявайки й трептенето

*** ***

Благодаря за бариерите,

които ни събират за кратко.

Краткостта спасява чувствата

от разхищение

Саватева използва термина „нава", въведен от поета Иван Методиев като по-широка и свободна рамка от класическото хайку. Книгата е своеобразен творчески реверанс към трима вдъхновяващи поети – Иван Методиев, Николай Искъров и Фернандо Песоа, чиито текстове прозвучаха по време на вечерта.

Символиката на трилистната детелина е триединството. Всяко стихотворение е тристишие – минималистично, но плътно, съзнателно „пресято". Освен на български, стиховете са преведени на английски език от британския творец Кристофър Бъкстон, който от години живее в Бургас.

Модератор на премиерата бе журналистът Петя Янакиева, а публиката имаше възможност да се срещне с редактора на книгата Аксиния Михайлова, бургаската поетеса Керана Ангелова, издателя Румяна Емануилиду и други съмишленици на Саватева, участвали в създаването на четвъртата й поетична рожба.

Сред гостите, дошли на премиерата на книгата, бяха маестро Стефан Диомов, председателят на Общинския съвет Михаил Хаджиянев, зам. кметът по финанси Станимир Апостолов, шефът на общинската дирекция "Култура и връзки с обществеността" Весела Йорданова.