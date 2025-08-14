Сериалът "Емили в Париж" се пренася във Венеция, търсят се 500 статисти

Красиви, атлетични и във форма — това са изискванията към 500-те статисти, които ще изпълнят улиците и площадите на Венеция по време на снимките на петия сезон на популярния сериал "Емили в Париж". От 15 до 25 август магията на Венеция ще се слее с холивудския блясък, тъй като Лили Колинс и екипът на продукцията официално пристигат в града, съобщи в. "Кориере дела сера".

Сериалът, създаден от Дарън Стар, познат на публиката с култовите „Сексът и градът" и "Beverly Hills, 90210", ще пренесе главната героиня Емили в ново приключение, този път в италианския контекст. Сюжетът обещава сблъсък между американския маркетинг подход и европейската елегантност, с нов герой на хоризонта: Марчело Муратори (в ролята — Еудженио Франческини), чийто произход е свързан с престижна италианска модна компания за кашмир.

Според вестника, не е изключено Венеция да се превърне в сцена на модно шоу, въпреки че датата и мястото остават в тайна. Подборът на статисти със „спортно и привлекателно излъчване" (мъже с размери между 46 и 52 и жени между 38 и 42) подсказва, че модата ще играе важна роля. Снимките ще се провеждат изцяло през деня, а феновете на сериала ще имат реален шанс да срещнат актьорите по емблематичните места на града. Сред тях са Кампо "Санти Джовани е Паоло", "Сан Франческо дела Виня", зоната около Галериите на Академията и легендарният хотел "Даниели", който предстои да отвори отново през 2026 г., но ще бъде използван като снимачна площадка още сега.

Градската управа на Венеция официално обяви с наредба, че между 15 и 25 август достъпът до някои локации ще бъде ограничен заради продукцията. Петият сезон ще продължи да третира темите за културните различия, любовните перипетии и приятелствата, включително с Майнди Чен (в ролята Ашли Парк) и шеф готвача Габриел. Според слуховете, ще станем свидетели на сватба и погребение, макар че подробностите остават в пълна тайна. Очаква се и развитие в личния и професионален живот на Емили, която се изправя пред предизвикателствата на съвременната жена в работата и любовта.

Добрата новина за феновете е, че вече е потвърден и шести сезон.