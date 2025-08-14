ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Балъков алармира за интернет измами с неговото име

Бесте Сабри се сгоди за бившия зет на Христо Стоичков (Снимки)

Бесте Сабри се сгоди за Айкут Рамадан Снимка: Фейсбук/ Бесте Бети

Водещата на bTV Бесте Сабри се сгоди за Айкут Рамадан. Новината обяви самата тя със снимки във фейсбук профила си.

„Вечността започва сега. Благодарна съм за този красив нов етап. Сърцето ми е пълно", написа Сабри.

Връзката им започва през 2024 г., когато водещата публикува романтична снимка от пътуване до Гърция, без да разкрие самоличността на мъжа до себе си. Няколко месеца по-късно тя официално потвърди, че именно Айкут е нейният любим.

Преди това Бесте имаше тригодишна връзка с бизнесмена Борислав Борисов.

Айкут Рамадан е бивш съпруг на Мика Стоичкова, с която имат дъщеря Миа.

💍✨ Forever starts now. Grateful for this beautiful new chapter. 🤍 My heart is full. Bulgaria-Italy-Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro

Posted by Бесте Бети on Thursday 14 August 2025

