Бесте Сабри се сгоди за бившия зет на Христо Стоичков (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водещата на bTV Бесте Сабри се сгоди за Айкут Рамадан. Новината обяви самата тя със снимки във фейсбук профила си.

„Вечността започва сега. Благодарна съм за този красив нов етап. Сърцето ми е пълно", написа Сабри.

Бесте Сабри се сгоди за Айкут Рамадан Снимка: Фейсбук/ Бесте Бети

Връзката им започва през 2024 г., когато водещата публикува романтична снимка от пътуване до Гърция, без да разкрие самоличността на мъжа до себе си. Няколко месеца по-късно тя официално потвърди, че именно Айкут е нейният любим.

Бесте Сабри се сгоди за Айкут Рамадан Снимка: Фейсбук/ Бесте Бети

Преди това Бесте имаше тригодишна връзка с бизнесмена Борислав Борисов.

Айкут Рамадан е бивш съпруг на Мика Стоичкова, с която имат дъщеря Миа.