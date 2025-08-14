Тейлър Суифт: Обичам математиката. 13 е любимото ми число

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Обичам математиката. 13 е любимото ми число. Това каза певицата Тейлър Суифт. Тя разкри подробности за новия си албум и разказа за връзката си с приятеля си Травис Келс по време на дългоочакваното си участие в неговия подкаст New Heights.

Суперзвездата на поп музиката се възползва от интервюто в подкаста, водено от брата на Травис, Джейсън Келс, за да обяви, че 12-ият й албум, The Life of a Showgirl, ще излезе на 3 октомври.

Говори и за това как тя и Травис са се събрали и за съвместния им живот, както и за теми, вариращи от възстановяването на правата върху първите ѝ албуми, скритите подсказки, които оставя в музиката си за феновете и, за рекордното ѝ турне Eras Tour и за любовта й към печенето на хляб с квас.

Това бе новост за мегазвездата, която обикновено не дава интервюта, а споделя новини от живота си чрез текстовете на песните си, които се анализират от запалените й фенове, пише Би Би Си.

Над 1,3 милиона души гледаха предаването на живо.

Освен датата на излизане, Суифт разкри и корицата на The Life of a Showgirl.

Обложката представя нейните лични моменти след като слиза от сцената по време на турне. Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Taylor Swift (@taylorswift)

„Това показва края на моята нощ... Дните ми на турне са еднакви всеки ден, просто съм в различен град. И денят ми завършва във ваната и то обикновено не в блестяща рокля. Албумът е за живота извън шоуто. Бих казала, че е всичко, което се случва зад кулисите", обясни певицата.

Суифт обясни, че е написала албума по време на турнето си Eras Tour и често се е връщала в Швеция, за да работи с колегите си Макс Мартин и Шелбек, докато е била на турне в Европа, за да го запише.

"По това време на турнето бях напълно изтощена, но в същото толкова мотивирана и развълнувана да творя", каза Суифт.

"Буквално живее живота на шоу момиче", добави приятелят ѝ Травис.

Албумът беше пуснат за предварителна поръчка на нейния уебсайт, който започна да се срива веднага след началото на подкаста.

След това Суифт прочете имената на всички 12 песни, включително заглавната песен с участието на Сабрина Карпентър.

Те са:

1. The Fate of Ophelia

2. Elizabeth Taylor

3. Opalite

4. Father Figure

5. Eldest Daughter

6. Ruin the Friendship

7. Actually Romantic

8. Wi$h Li$t

9. Wood

10. CANCELLED!

11. Honey

12. The Life of a Showgirl (feat Sabrina Carpenter)

"В истерия съм", коментира Карпентър в инстаграм.

Травис каза, че албумът е оптимистичен и ще накара хората да танцуват. Той го нарече 180-градусова промяна в сравнение с последния й албум, The Tortured Poets Department.

„Животът е по-оптимистичен. Много се гордея с него и той просто идва от най-радостното, диво и драматично място, на което съм била в живота си, и тази еуфория се е отразила в този албум", отговори му Суифт.

"Исках албумът да отразява начина, по който се чувствах в живота си. Това е албумът, който исках да направя от много дълго време", добави тя.

Тя също така показа блестящия оранжев винил и каза, че цветът е избран, защото ѝ харесва и ѝ дава енергия.

"Тайните послания са нещо, за което не знаете, че казвам по конкретна причина, но ще се върнете назад и ще си кажете: „О, Боже мой!". Някои от скритите ми послания са толкова сложни, че са изработени обърнати наопаки, наобратно в брайлова азбука", разкри певицата.

„Обичам математиката. 13 е любимото ми число", каза тя.

В началото на подкаста Суифт беше попитана защо е избрала да участва в този подкаст, който е насочен предимно към спортни фенове.

„Този подкаст ми намери гадже", каза тя, обвинявайки Травис, че е използвал предаването като лично приложение за запознанства, за да се свърже с нея.

Още преди да се срещнат, Травис разказва в подкаста, че е бил на един от концертите на Суифт и е бил разочарован, че не са успели да се срещнат.

Той разказа, че й е направил гривна за приятелство от мъниста, които бяха популярни по време на Eras Tour, и казал, че иска да ѝ даде телефонния си номер.

Докато Суифт понякога е срамежлива, когато говори за връзката си на публично място, Травис е по-открит.

Освен печенето, Суифт разкри и другите си бабини хобита.

„Бих казала, че всички могат да бъдат категоризирани като такива, които човек би могъл да има през 1700-те години", каза тя.

„Обичам да шия, да рисувам и да готвя", каза тя, като сподели, че се специализира в детски портмонета и бебешки одеяла.

Суифт каза, че не е знаела нищо за футбола, преди да започне връзката им.

Оценила е търпението на Травис, когато са започнали да се срещат и той я е запознал с неговия свят.

През май тази година бе обявено, че тя е купила правата върху първите си шест албума. С това тя сложи край на дългогодишната битка за собствеността върху музиката си.

След като оригиналните й записи бяха продадени, тя се зарече да презапише всички шест албума, които станаха известни като Taylor's Versions.

Суифт обясни, че не я интересуват финансовите ползи, които албумите биха ѝ донесли.

"Те са моите ръчно написани дневници от целия ми живот", каза тя.

Певицата също каза, че благодарение на феновете си е успяла да си купи обратно музиката.

„Причината, поради която успях да си купя обратно музиката, е, че те дойдоха на Eras Tour", каза тя.

Суифт беше попитана и кои версии на албумите ѝ трябва да слушат феновете ѝ сега, когато тя притежава и двете версии.

„Мисля, че много от вокалите, които записах в презаписаните версии, са по-добри от оригиналните", каза тя и добави, че особено харесва презаписаната версия на албума й Red от 2012 г.