Цитиридис - Боряна Братоева в Би Ти Ви, Павел срещу Венци Венц

В треска за популярни лица за новия сезон отново са двете големи частни телевизии. Някои от тях са двойки в живота. Други съвсем доскоро работеха в тандем, а сега ще се борят кой ще е по-гледан.

Би Ти Ви събира в програмата си двойката Николаос Цитиридис - Боряна Братоева. След като слезе от ефира като водещ на вечерното шоу, той пак се връща в тази телевизия, но вече като част от журито за новия сезон на “България търси талант” с Юлиан Вергов, Катето Евро и Галена. Преди дни те заснеха и рекламното видео на шоуто, заради което всички се качиха на влака на цар Борис III, произведен в Германия през 1939 г. специално за царското семейство.

Актрисата Боряна Братоева беше водеща на миналия сезон на “Гласът на България”, а сега влиза в играта “Колко ми даваш” на мястото на Флорина Иванова. СНИМКА: БИ ТИ ВИ

Приятелката на Цитиридис - актрисата Боряна Братоева, става водеща на играта “Колко ми даваш”. Предишните два сезона негово лице бе спортната журналистка Флорина Иванова.

Нов водещ ще има и успешното риалити “Игри на волята”, чийто седми сезон тръгва в праймтайма на Нова тв на 8 септември.

Ралица Паскалева и Павел Николов ще са водещите на седмия сезон на “Игри на волята”, който снимат край Дуранкулак. СНИМКА: НОВА ТВ

До Ралица Паскалева застава певецът Павел Николов. Той сменя досегашния водещ Димо Алексиев, който бе осъден на година и половина затвор заради шофиране под въздействието на алкохол.

Павел Николов участва в миналото издание на шоуто и заради представянето си сега е избран да стане негов водещ.

Венци Венц пееше в дует с Павел Николов, а сега влиза в риалитито “Traitors: Игра на предатели” в пряка конкуренция с колегата си. СНИМКА: БИ ТИ ВИ

Така ще влезе в пряка конкуренция с бившата си дуетна половинка Венци Венц, който е сред участниците в премиерното риалити на Би Ти Ви Traitors: Игра на предатели.

В него зрителите ще видят общо 25 популярни лица, сред които социоложката Мира Радева, волейболната легенда Владо Николов, актьорите Станимир Гъмов и Силвия Петкова, съдийката Искра Онцова, популярна от участието си в “Съдебен спор”.

Искра Онцова беше популярна със "Съдебен спор".

От есенния сезон на екран ще е пак любимецът Димитър Рачков с третия сезон на забавното музикално шоу “Пееш или лъжеш” по “Нова”. Телевизията ще излъчи премиерно и втори сезон на криминалния сериал “Клетката”, в която главната роля е за Асен Блатечки.

Димитър Рачков се завръща на малкия екран с "Пееш или лъжеш".

А Петя Дикова се връща към предаването, което започна да прави от началото на 2013-а - тя пак ще е лице на светското седмично издание Cool...T.

