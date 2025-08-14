Приеха в психиатрия гръцката звезда Йоргос Мазонакис

Георгиос Мазонакис беше приет в държавна психиатрична клиника в ранния следобед на четвъртък, 14 август, където в момента се лекува, предаде Greek City Times.

Очаква се в близко бъдеще певецът да бъде преместен в частна клиника по негово и на семейството му желание. Отбелязва се, че Мазонакис е участвал в програмата на „Fever" през зимата на 2025 г.

През юни 2025 г. Мазонакис прекъсна свой концерт на стадион „Халканорас Идалиу" в Дали, Никозия, след инцидент между зрители. От сцената той публично се обърна към участниците в сблъсъка, наричайки ги „позор" и „мъжкари".

След случилото се Мазонакис заяви, че въпреки инцидента се е насладил на изпълнението и подчерта значението на взаимното уважение по време на събития:

„Прекрасно се забавлявах. Нещо да е станало? Защо да се ядосвам? Беше дребен инцидент, но му обърнах доста внимание. Хората трябва да се уважават – поне заради това. Тъгата е голяма дума. Минал съм през толкова мъка, че това беше най-малкият ми проблем."

През октомври 2024 г. Мазонакис подаде два иска срещу сестра си Васо след семеен конфликт, който стана публичен. Според адвоката му, исковете са внесени в Окръжния съд в Атина и целят пълна отчетност от всички замесени заради финансови разногласия между двамата.

По това време Мазонакис заяви:

„Тук всичко се плаща",

и допълни:

„Истинската вреда е раната в доверието ми към хора, които смятах за свои."

Разногласията между двамата станаха публични за първи път през май 2024 г. Адвокатът на Мазонакис ги определи като „сериозен правен спор", насочен към защита на имуществото и професионалната му кариера.

До периода 2019–2020 г. Васо Мазонаки е била мениджър на брат си и е контролирала неговите финансови и имотни дела. Слухове за напрежение между тях се появяват още през 2014–2015 г., уж заради финансови въпроси, но тогава бързо са потушени.

Мазонакис е имал пълно доверие в сестра си, която редовно е присъствала на неговите участия до сезон 2019 г. След като популярният певец започва да се изявява в „Kentron Athinon" през 2021 г. – добавяйки и четвъртък в програмата си, което е широко обсъждано в медиите – сестра му спира да посещава неговите изяви, а управлението му е поето от други хора.

Йоргос Мазонакис изнася концерт в София на 12 декември 2012 г. , който е заснет и публикуван като „Concert Live in Sofia, Bulgaria, 12.12.2012", както и на 6 септември 2023 г., когато гостува в България с концерт в зала 1 на НДК – като част от юбилейно турне (30-годишен юбилей на сцената).