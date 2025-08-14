Торино и Пашата се разделиха, приятелството им завърши с предателство

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Крах в популярното латинодуо

След 7 години групата се разпадна, приятелството им завършва с предателство

"Нож в гърба" е вероятната причината за разпадането на обичания латинодует Торино и Пашата.

Това става ясно от откровената изповед на единия член на групата - Торино. В нея младият изпълнител загатва за раната, нанесена от колегата, когото доскоро наричаше свой брат, пише "България Днес".

"Най-дългите приятелства не умират от разстояние или време, а от мига, в който ножът в гърба ти носи отпечатъка на позната ръка", гласи посланието на огорчения изпълнител, който не пропуска да спомене и алчността: "Някои приятели те предават не защото струваш малко, а защото алчността им няма цена".

За феновете е повече от ясно, че думите визират именно Пашата, с когото доскоро бяха неразделни. Цяло лято дуетът направо се пръскаше от участия, а дискотеките едвам побираха многобройната им публика. На 31 юли групата гостува в Хисаря, където изнесе концерт пред стотици тийнейджъри. Там те изпяха най-новото си парче "Гола", в чийто клип участва скандалният ерген Мартин. Тогава по нищо не личеше да има кавга между младите изпълнители.

Повече по темата четете тук.