Световната звезда Асмик Григорян с концерт в Софийската опера на 14 ноември

Една от най-акламираните сопрани на световната оперна сцена – литовската певица от арменски произход Асмик Григорян, ще пее в Софийската опера на 14 ноември. Съобщение за това се появи на сайта на операта тази вечер, като билетите вече са пуснати в продажба. Най-евтините са 50 лева, а най-скъпите – 150.
Няма информация дали рециталът ще бъде в съпровод само на пиано или с оркестър, но само няколко дни преди това в Софийската опера ще бъде световноизвестният диригент Даниел Орен, който ще дирижира два спектакъла на „Риголето" – на 7 и на 9 ноември, с други световноизвестни певци – румънският тенор Щефан Поп и роденият в Монголия баритон Амартувшин Енхбат.
Асмик Григорян е призната в момента за универсална певица, която с лекота преодолява коренно противоположни роли за сопран – от Турандот в едноименната опера на Пучини, през главната героиня в „Русалка" на Дворжак до Чо-Чо-Сан в „Мадам Бътерфлай".
Когато се появява на сцената на нюйоркската „Метрополитен" опера преди няколко години, нейният директор Питър Гелб заявява пред медиите, че единственото му съжаление е, че не я е открил и наел по-рано.
„Асмик е оперна природна сила, един от най-великите и най-пълните вокално и актьорски певци в новата история на операта", казва той.
Григорян е родена във Вилнюс и е дъщеря на двама известни певци в близкото минало - тенорът Гегам Григорян и сопраното Ирена Милкевичуте, които също са се изявявали на сцената на „Метрополитен".
Дебютира през 2004 г. на 23-годишна възраст в Норвегия като Дона Анна в моцартовата „Дон Жуан". Постепенно изгражда вокалната си техника и няколко години по-късно започва да се появява редовно на Байройтския фестивал, Кралската опера в Лондон, Миланската скала Виенската държавна опера, за да се стигне до триумфа й в Ню Йорк, където се появява първоначално в „Мадам Бътерфлай" в спектакъл, който е прожектиран по кината в целия свят, а на следващия сезон – в „Саломе" на Рихард Щраус и в „Йенуфа" на Леон Яначек.
В родината си е обявявана два пъти за най-добрата певица на годината и има няколко награди в Австрия.
Асмик си е изградила име както на концертни, така и на оперни сцени. За нейната Саломе на Залцбургския фестивал пресата в Австрия казва, че „това е Саломе, която слага край на всички предишни Саломе", като спектакълът е издаден на DVD.
Гостуването на Даниел Орен като диригент през ноември в „Риголето" ще е на практика шестият поред негов гастрол в Софийската опера, като преди това – през септември, той ще дирижира два спектакъла на „Тоска", в които ще пеят нашумялата уругвайска певица от италиански произход Мария Хосе Сири като Тоска и Щефан Поп като Марио Кавардоси.
Само преди седмица Даниел Орен сложи край на софийския фестивал „Опера на площада", като дойде да дирижира Девета симфония на Бетовен отново със световноизвестни певци: сопранът Джесика Прат, легендарния тенор Грегъри Кунде и руският бас Александър Виноградов.
Миналия сезон Даниел Орен също откри оперния сезон в София с „Турандот", в която по негова покана пяха Анна Пироци, Хорхе де Леон и Роза Феола, а месец по-късно дойде да дирижира вердиевия „Реквием".
Орен е един от петимата най-големи оперни диригенти в света, под чиято палка са пели световните български гласове – от Борис Христов и Николай Гяуров до Райна Кабаиванска и Гена Димитрова.
В момента той е музикален директор на оперния фестивал Арена ди Верона и артистичен директор на театър „Верди" в италианския град Салерно. Директорът на Софийската опера и балет акад. Пламен Карталов няколко пъти режисира постановки в този театър, които бяха дирижирани от Даниел Орен.