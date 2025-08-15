"Гумени глави" и 100 Кила пеят днес на "Егаси феста" в Бургас

Третото издание на хип-хоп фестивала „Егаси феста" ще се проведе на сцена на Морска гара в Бургас днес. Събитието ще събере водещи имена от родната сцена и ще постави акцент върху социална кауза – борбата срещу насилието над жени и деца.

В програмата са включени "Гумени глави", Спенс, 100 Кила, "Лошите", Kingsize, Ф.О и Пеева, Конса, Яна Естрела, Хони Конг, Чаляни, Генгста Мен и още над 20 изпълнители. Началото е от 18 ч с диджей сет, след което първи на сцената ще излезе Sekta.

Сцената на „Егаси феста" ще бъде и платформа за кампанията „Рада казва НЕ" – инициатива срещу насилието, основано на пола, организирана от "Зонта България" в партньорство с Националното бюро за правна помощ и с подкрепата на Български фонд за жените и Европейския съюз. Кампанията ще бъде представена чрез тематични инсталации и символа ѝ – куклата Рада, поставена в зоната на фестивала.

По време на фестивала ще има засилено полицейско присъствие, както и специално обособени паркинг зони и допълнителен градски транспорт.