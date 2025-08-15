ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над тон алкохол и 1000 кг тютюн задържаха митничес...

Времето София 26° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21110015 www.24chasa.bg

"Гумени глави" и 100 Кила пеят днес на "Егаси феста" в Бургас

1264
“Гумени глави” по време на участие. От ляво на дясно са Мишо Шамара, Dj Диан Соло и Вальо Кита. Снимка: Официален фейсбук профил

Третото издание на хип-хоп фестивала „Егаси феста" ще се проведе на сцена на Морска гара в Бургас днес. Събитието ще събере водещи имена от родната сцена и ще постави акцент върху социална кауза – борбата срещу насилието над жени и деца.

В програмата са включени "Гумени глави", Спенс, 100 Кила, "Лошите", Kingsize, Ф.О и Пеева, Конса, Яна Естрела, Хони Конг, Чаляни, Генгста Мен и още над 20 изпълнители. Началото е от 18 ч с диджей сет, след което първи на сцената ще излезе Sekta. 

Сцената на „Егаси феста" ще бъде и платформа за кампанията „Рада казва НЕ" – инициатива срещу насилието, основано на пола, организирана от "Зонта България" в партньорство с Националното бюро за правна помощ и с подкрепата на Български фонд за жените и Европейския съюз. Кампанията ще бъде представена чрез тематични инсталации и символа ѝ – куклата Рада, поставена в зоната на фестивала. 

По време на фестивала ще има засилено полицейско присъствие, както и специално обособени паркинг зони и допълнителен градски транспорт.

“Гумени глави” по време на участие. От ляво на дясно са Мишо Шамара, Dj Диан Соло и Вальо Кита.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)