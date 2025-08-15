ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трети ден продължава борбата с горския пожар близо...

Фентъзи музей отваря врати в Пловдив

Пловдив

Интерактивно пространство „Fantasy не-музей" предстои да бъде открито на 28 август в Пловдив, съобщиха създателите на официалната си страница.

„След десет години работа в посока популяризиране на локалната култура с проекта „Майна Town" стигнахме до идеята да превърнем всички книги и списания, които издадохме през годините в експонати. Така се роди идеята за „Fantasy не-музей", каза за БТА Тодор Попов, един от създателите на „Майна Town".

По думите му това не е музей в типичния смисъл на думата, а място, където можеш да се забавляваш, да научиш и да прекараш време с приятели.

Пловдив

